안산시 청년센터 상상스테이션, '2027 사회복지공동모금회' 공모 선정

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 2일 청년센터 상상스테이션이 공모에 선정됐다고 밝혔다.
- 상상스테이션은 이주배경 청년 문화예술 프로젝트 사업비 9700만원을 확보했다.
- 사업은 2027년 1월부터 1년간 교육·창작·공유 3단계로 진행된다.
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2027년 1월부터 3단계 과정 운영...내·외국인 청년 간 지속적 관계망 형성
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 청년센터 '상상스테이션'이 사회복지공동모금회가 주관한 '2027년 사회이슈 대응을 위한 창의적 해결방안 지원사업' 공모에 선정돼 사업비 9700만 원을 확보했다고 2일 밝혔다.
이번 공모에 선정된 사업은 '이주배경 청년 주도의 지역사회 관계망 형성을 위한 문화예술 커뮤니티 프로젝트'다.
해당 사업은 이주배경 청년을 단순한 복지 수혜 대상이 아닌 지역사회 활동의 자발적 주체로 육성하고 내국인 청년과의 협업 활동을 통해 상호 이해와 지속 가능한 교류 관계망을 구축하는 것을 핵심 목적으로 한다.
사업은 2027년 1월부터 1년간 총 3단계에 걸쳐 전개된다. ▲문화다양성 이해 및 문화예술 기획 교육을 진행하는 '다(多)배움' ▲공연·전시·영상·사진 등 문화예술 프로젝트를 청년들이 직접 기획·실행하는 '다(多)만듦' ▲프로젝트 성과를 지역 주민과 공유하는 통합 문화예술 행사 '다(多)이음' 순으로 추진된다.
상상스테이션은 청년들의 아이디어가 실제 문화예술 프로젝트로 구현되고 지역사회에 긍정적으로 확장될 수 있도록 자원과 인프라를 다각도로 적극 지원할 예정이다.
이민근 안산시장은 "이번 사업을 통해 다양한 배경의 청년들이 함께 성장하고 소통하는 안산을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com