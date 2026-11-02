광명시, '2026 광명 아트북페어' 광명시민체육관서 7일 개최

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 2일 오는 7일 광명 아트북페어 개최를 밝혔다
- 독립출판 작가와 출판사 등 115개 팀이 북마켓에 참여한다
- 강연·공연·체험 행사와 도서 전시를 다양하게 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 창작자 15팀 참여 및 크리에이터 몽중다과·이제석 소장 특강 마련
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 독립출판의 매력을 알리고 시민 창작의 가치를 다각도로 조명하는 문화 축제를 선보인다.
시는 오는 7일 광명시민체육관 실내경기장에서 '2026 광명 아트북페어'를 개최한다고 2일 밝혔다.
올해로 3회째를 맞이한 이번 행사는 기존 책축제와의 연계 방식에서 벗어나 광명 아트북페어 단독 행사로 열린다.
행사 당일 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되는 북마켓에는 독립출판 작가, 출판사, 서점 등 총 115개 팀이 참여한다. 이 가운데 광명시 독립출판 작가, '2026 광명시 도서제작 지원사업' 참여자, 광명시 청소년예술창작소 등 지역 창작자 15팀이 포함돼 시민작가와 청소년들이 직접 만든 도서와 작품을 선보인다.
유명 연사의 강연과 문화 공연도 준비됐다. 오후 2시에는 크리에이터 몽중다과의 특강('쓸모없는 일을 쓸모 있게 만드는 시간에 대하여')이, 오후 4시에는 이제석 광고연구소 소장의 강연('창의성은 어디에서 오는가')이 펼쳐지며 오후 1시에는 '책 읽어주는 마술사' 공연이 진행된다.
이외에도 시아노타입 엽서 만들기, 종이집 만들기 등 시민 체험 행사와 '2026 광명시 도서제작 지원사업' 선정 도서 36종을 소개하는 기획전시, 경기도서관 연계 팝업 전시 및 다도 체험 등이 다양하게 꾸려진다.
박승원 광명시장은 "이번 행사를 통해 시민과 창작자가 소통하며 책 문화의 폭을 넓히는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com