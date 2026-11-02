이세영, '재혼 황후'서 욕망에 사로잡힌 라스타 변신…또 한 번 연기 변신

AI 핵심 요약beta
- 이세영은 2일 디즈니+ ‘재혼 황후’에서 라스타 역을 맡았다.
- 라스타는 욕망에 사로잡혀 악행을 저지르는 도망 노예 출신 인물이다.
- ‘재혼 황후’는 4일 1~4부 공개를 시작으로 매주 2편씩 공개된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이세영이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 욕망과 야망에 사로잡힌 라스타 역을 맡아 파격적인 연기 변신에 나선다.
'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극으로, 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 첫 실사화 작품이다.
극 중 이세영은 도망 노예 출신이자 황제의 정부 '라스타'로 분한다. 라스타는 이제껏 누리지 못한 것들을 경험하게 되면서 욕망에 사로잡혀 여러 가지 악행을 저지르게 되는 인물이다.
이세영은 크고 뚜렷한 눈망울로 원작 속 '라스타'와 높은 싱크로율을 자랑한 것은 물론, 예고편 속 "언니…라고 불러도 괜찮을까요?"라는 대사 한마디로 보는 이들의 분노를 유발하며 몰입도 높은 캐릭터 소화력을 다시 한번 입증했다. 또한 이번 작품에서 그는 시시각각 변하는 상황 속 변주하는 인물의 감정선을 섬세하게 그려내며 극의 깊이를 더할 예정이라고 해 더욱 기대를 모은다.
그동안 이세영은 '옷소매 붉은 끝동', '열녀박씨 계약결혼뎐', '사랑 후에 오는 것들', '모텔 캘리포니아' 등 다양한 플랫폼의 작품에서 안정적인 연기를 선보이며 '믿고 보는 배우', '로맨스 장인' 등 여러 수식어를 양산했다.
이렇듯 사극과 현대극을 넘어 판타지까지 폭넓은 장르를 섭렵하고 있는 이세영이 '재혼 황후'에서는 어떤 모습을 보여줄지 궁금해진다.
한편 이세영이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 오는 4일 1~4부 공개를 시작으로, 매주 수요일 2개씩 총 10개의 에피소드로 전 세계 시청자들과 만난다.
moonddo00@newspim.com