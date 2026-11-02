삼성SDS, 구미 AI데이터센터 착공…삼성 '영남권 60조 투자' 첫 결실

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS는 2일 구미에 AI 전용 데이터센터 건립을 본격화했다
- 센터는 초기 60MW로 조성해 최대 120MW까지 확장한다
- 2028년 말 준공해 제조·로봇 AI와 외부 사업을 지원한다
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제조·로봇 AI 연산 지원부터 외부 고객 GPU 사업까지 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성SDS가 경북 구미에 최대 120MW(메가와트) 규모로 확장할 수 있는 인공지능(AI) 전용 데이터센터를 건립한다. 삼성이 지난 7월 발표한 영남권 60조원 투자 계획이 실제 시설 구축으로 이어진 첫 사례다. 삼성SDS는 이를 통해 그룹의 제조·로봇 AI 전환을 뒷받침하는 동시에 외부 고객을 대상으로 한 AI 인프라 사업도 확대한다는 구상이다.
삼성SDS는 경북 구미시 공단동에 AI 전용 데이터센터인 '구미 AI 데이터센터' 건립을 본격화한다고 2일 밝혔다. 약 1만4000평 부지에 초기 전력 용량 60MW 규모로 조성되며, 향후 AI 수요 증가에 따라 최대 120MW까지 확장할 수 있도록 설계된다. 지난 8월 말 구미시의 착공 승인을 받아 현재 공사가 진행 중이며, 2028년 말 준공이 목표다. 삼성SDS는 앞서 지난 1월 센터 건립을 위해 4273억원을 투자한다고 공시한 바 있다.
◆ 삼성 60조 투자 첫 가시화…제조·로봇 AI 핵심 인프라 구축
이번 사업은 삼성그룹이 추진하는 영남권 첨단산업 투자 계획의 첫 가시적 성과라는 점에서 의미가 있다. 삼성은 지난 7월 영남권을 글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터로 육성하기 위해 약 60조원을 투자하겠다고 발표했다. 구미의 휴머노이드 로봇·AI 데이터센터를 비롯해 울산의 전고체 배터리, 부산의 AI 서버용 반도체 패키지 기판과 적층세라믹캐패시터(MLCC), 거제의 최첨단 고부가가치선 등이 주요 투자 대상이다.
구미 AI 데이터센터는 이 가운데 제조업의 AI 전환을 지원하는 핵심 연산 인프라로 활용된다. 특히 삼성 관계사들이 추진하는 제조 현장의 로봇 전환(RX·Robotics Transformation) 사업과 연계해 정밀 작업 로봇의 AI 학습 등 대규모 연산이 필요한 분야를 지원할 계획이다.
이를 위해 삼성SDS는 고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버에 최적화된 전력·냉각 인프라를 구축한다. 대용량 전력 설비와 주요 설비 이중화, 비상전원 체계를 갖춰 안정적인 운영 환경을 확보한다는 방침이다.
특히 공냉식과 수냉식을 결합한 '하이브리드 쿨링' 기술을 적용한다. 네트워크·스토리지 등 발열량이 상대적으로 적은 일반 서버 영역에는 공냉식을, 발열이 집중되는 고밀도 GPU 서버 영역에는 냉각수를 순환시키는 수냉식을 사용하는 방식이다. 향후 차세대 GPU 도입에 따른 초고전력 랙까지 수용할 수 있도록 설계할 예정이다.
◆ 자체 GPU·코로케이션 병행…외부 AI 인프라 시장 공략
삼성SDS는 구미 AI 데이터센터를 활용해 AI 인프라 사업 모델도 다각화한다. 자체 GPU를 구축·운영하는 방식과 외부 고객이 직접 GPU를 설치해 활용하는 코로케이션(Co-location) 사업을 병행할 계획이다.
이를 통해 삼성 관계사의 AI 전환 수요에 대응하는 동시에 외부 기업을 대상으로 한 데이터센터 사업도 확대한다. 특히 기존 클라우드·AI 사업과 연계해 인프라부터 플랫폼, 서비스까지 통합 제공하는 AI 풀스택(Full-Stack) 사업 경쟁력을 강화한다는 구상이다.
삼성SDS는 구미 AI 데이터센터가 정부의 3대 메가프로젝트 추진 방향에 발맞춰 국가 AI 경쟁력 강화와 지역 첨단산업 생태계 확충에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
이준희 삼성SDS 대표이사 사장은 "AI는 기업의 일하는 방식과 산업의 경쟁력을 바꾸고 있다"며 "이러한 변화가 실제 성과로 이어지려면 방대한 데이터를 처리하고 AI를 안정적으로 운영할 수 있는 튼튼한 기반이 필요한데, 구미 AI 데이터센터가 바로 그 역할을 맡게 될 것"이라고 말했다.
이어 "차세대 AI 인프라를 바탕으로 제조·산업 현장의 AX 혁신을 이끌고 고객에게 최적의 AI 풀스택 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.