안양 장애인 단체·복지관 3곳, 겨울맞이 나눔 바자회 연이어 개최

AI 핵심 요약beta
- 안양시 장애인 관련 기관 3곳이 2일 겨울맞이 바자회를 연다고 밝혔다
- 희망터조합과 수리복지관은 4일 복지기금 마련 행사를 개최한다
- 관악복지관은 6일 환경 개선 기금 바자회를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
장애인 복지기금·김장 지원·환경 개선 마련 위한 먹거리 및 생필품 판매
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시 지역 장애인 관련 조합 및 복지관 3곳이 다가오는 겨울을 맞아 장애인 복지기금 마련을 위한 따뜻한 나눔 바자회를 연달아 연다.
2일 시에 따르면 희망터장애인사회적협동조합, 수리장애인종합복지관, 관악장애인종합복지관 등 3개 기관은 이달 초 각 기관에서 지역 주민과 함께하는 바자회를 순차적으로 개최한다.
우선 오는 4일 호계동 대영골든타워에서 희망터장애인사회적협동조합이 주최하는 바자회가 열린다. 성인 장애인의 평생 생활 터전인 '희망 단지(타운)' 건립 기금을 마련하기 위한 행사로 밑반찬·과일청 등 먹거리와 다양한 생활용품을 판매한다.
같은 날 수리장애인종합복지관도 복지관 마당에서 재가 장애인의 겨울나기를 돕기 위한 김장 지원 바자회를 마련한다. 의류와 생필품 판매 장터와 함께 장애인 인식 개선 및 체험 부스가 운영될 예정이다.
이어 6일에는 관악장애인종합복지관에서 프로그램실 환경 개선 기금 조성을 위한 '행복 나눔 바자회'가 열린다. 먹거리 장터와 함께 산지 직송 국내산 대하 판매 등이 함께 진행된다.
행사 관계자는 "장애인과 비장애인이 함께 소통하는 나눔의 장이 되길 기대한다"고 전했다.
1141world@newspim.com