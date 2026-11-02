최민정, 9명이 격돌한 여자 1500ｍ 결승서 은메달 획득

AI 핵심 요약beta
- 최민정은 2일 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 여자 1500m 은메달을 획득했다.
- 최민정은 금메달 1개와 은메달 2개로 대회를 마쳤다.
- 한국 남자 5000m 계주 대표팀은 동메달을 차지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
남자 5000ｍ 계주 넘어지는 불운 속 동메달
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 쇼트트랙의 간판 최민정(성남시청)이 9명이 나선 치열한 경쟁을 뚫고 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 여자 1500m에서 은메달을 목에 걸었다.
최민정은 2일(한국시간) 캐나다 몬트리올 모리스 리샤르 아레나에서 열린 대회 마지막 날 여자 1500m 결승에서 2분 22초 741의 기록으로 결승선을 통과해 엘리사 콘포르톨라(이탈리아·2분 22초 683)에 이어 2위를 차지했다.
전날 여자 1000m 금메달과 3000m 계주 은메달을 합작한 최민정은 이날 은메달 1개를 더 추가하며 금메달 1개, 은메달 2개로 대회를 마감했다. 올 시즌을 끝으로 대표팀 은퇴를 선언한 최민정은 1차 대회(금1·은2·동1)에 이어 여전한 기량을 뽐냈다.
이날 여자 1500m 결승은 준결승 어드밴스로 총 9명이 출전하는 혼전이 벌어졌다. 네덜란드와 이탈리아가 각각 3명, 캐나다가 2명을 출전시킨 가운데 최민정은 한국 선수 중 유일하게 결승에 진출해 홀로 싸웠다.
레이스 중반 네덜란드 선수 3명이 뒤엉켜 넘어지는 충돌을 피한 최민정은 선두로 치고 나갔다. 4바퀴를 남기고 3위로 밀렸으나 2바퀴를 남기고 다시 추월해 2위를 되찾았다. 마지막 바퀴에서 아웃코스로 역전을 노렸지만 한 뼘이 부족했다.
남자 5000m 계주에서는 동메달이 나왔다. 신동민, 김태성(이상 화성시청), 배서찬(고양시청), 이규호(한국체대)가 출전한 대표팀은 결승에서 7분 06초 217로 캐나다와 중국에 이어 3위를 기록했다. 레이스 막판 이규호가 넘어지는 불운 속에서도 끝까지 포기하지 않고 메달을 수확했다.
개인전에서는 남자 1000m의 신동민이 결승 4위에 오른 것을 제외하고 추가 메달을 얻지 못했다. 에이스 임종언(고양시청)의 부상 공백 속에 남자 대표팀은 개인전 메달은 한 개도 따지 못했다.
북미 일정을 마친 쇼트트랙 대표팀은 3일 귀국, 20일부터 서울 목동 아이스링크에서 열리는 월드투어 3차 대회를 준비한다.
psoq1337@newspim.com