세종시, '누리콜' 우선 배차제 시범 운영…교통약자 이동편의 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 2일부터 누리콜 개선 배차체계를 시범 운영했다.
- 휠체어 이용자와 소외지역 주민에게 우선 배차 점수를 부여했다.
- 시는 대기시간과 이용 현황을 분석해 2027년 정식 시행할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
운영 성과 분석·보완 등 거쳐 내년 정식 시행
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 교통약자 특별교통수단인 '누리콜'의 배차 지연을 완화하고 지역 간 서비스 격차를 해소하기 위한 배차 체계 개선을 추진한다.
2일 시에 따르면 이날부터 휠체어 이용자와 배차 소외지역 주민 등을 우선하는 개선된 배차 체계를 시범 운영한다.
이번 개선은 비휠체어 이용자 증가로 휠체어 이용자의 배차 대기시간이 길어지고 일부 읍면지역에서는 차량 접근성이 낮아 장시간 기다려야 하는 문제를 해소하기 위해 마련됐다.
이번 제도 개선의 핵심은 이동 여건과 대기시간에 따른 우선 배차 점수제다. 휠체어 이용자와 소정·전의·전동·부강면 등 배차 소외지역 이용자에게 각각 20점, 장시간 대기자에게 10점의 가점을 부여해 누적 점수가 높은 이용자에게 차량을 우선 배차하는 방식이다.
시는 이를 통해 이동 제약이 큰 이용자의 배차 기회를 확대하고 지역별 대기시간 편차도 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
반복적인 배차 취소와 차량 미탑승으로 발생하는 운행 비효율을 줄이기 위한 이용 질서 개선도 함께 추진한다.
개선된 배차 체계는 다음 달 말까지 시범 운영하며, 이 기간 배차 대기시간과 지역별 이용 현황, 이용자 불편 사항 등을 분석해 미비점을 보완한 뒤 2027년부터 정식 시행할 계획이다.
복권기금 지원으로 운영되는 '누리콜'은 지난해 총 6만1540건의 교통약자 이동을 지원했다. 올해는 9월까지 5만3265건을 지원했다.
시는 이번 배차 체계 개선을 통해 교통약자의 이동권을 강화하고 복권기금의 공익적 활용 효과도 높인다는 방침이다.
천흥빈 교통국장은 "시범운영 과정에서 이용자 의견을 적극 반영해 더욱 공정하고 효율적인 누리콜 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com