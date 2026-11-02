부산시, 부산~두바이 직항노선 유치 나선다…중장거리 항공망 확대 구상

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 2일 에미레이트항공과 두바이 직항 유치를 논의했다
- 두바이 경유 유럽·아프리카 중장거리 항공망 확보를 추진했다
- 시는 국제선 확대와 항공사 초기 손실 최대 20억원 지원을 검토했다
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부산-중동 이동시간 단축 효과
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부산~두바이 직항노선 유치에 나선다. 두바이를 경유해 유럽과 아프리카로 연결되는 중장거리 항공망을 확보하겠다는 구상이다.
시는 2일 오후 부산 중구 중앙동 에미레이트항공 부산지점 개소식에 참석해 직항노선 개설을 위한 협력 방안을 논의한다고 밝혔다.
행사에는 부산시 신공항국장과 주한 아랍에미리트 대사관 관계자, 에미레이트항공 한국지사장, 부산상공회의소 회장 등이 참석한다.
에미레이트항공은 두바이를 거점으로 전 세계 80개국 152개 도시에 취항한 글로벌 항공사다. 부산지점 개소는 부산과 중동을 잇는 항공 수요와 직항노선 운항 가능성을 점검하는 계기가 될 것으로 보인다.
부산~두바이 직항노선은 약 7000㎞ 거리다. 노선이 개설되면 부산에서 중동으로 이동하는 시간이 줄고 두바이를 거쳐 유럽과 아프리카 주요 도시로 이동하는 항공 선택지도 넓어진다.
시는 노선 유치를 위해 관계기관과 항공사 간 협의를 이어가고, 운항에 필요한 행정 지원을 검토할 계획이다. 신규 국제노선의 초기 운항 기반을 마련하기 위해 항공사의 운항 초기 손실 일부를 지원하는 사업도 추진하고 있다. 지원 규모는 최대 20억 원이다.
김해공항 국제선 수요는 증가세다. 김해공항 국제선 여객은 지난해 지역공항 가운데 처음으로 연간 1000만명을 넘어섰고 올해도 2년 연속 1000만명을 돌파했다. 부산시는 연간 국제선 여객 1200만명 달성을 목표로 국제노선 확대를 추진하고 있다.
시는 일본과 중화권 중심의 기존 노선을 다변화하는 한편 가고시마·샤먼·광저우·쿠알라룸푸르 등 신규 취항지 확대를 추진한다. 중동·유럽·미주를 잇는 중장거리 노선 유치를 위해 튀르키예와 미국 로스앤젤레스 노선 관련 협의도 진행하고 있다.
통합 저비용항공사 본사의 부산 유치와 가덕도신공항 건설도 함께 추진한다. 시는 지역 거점항공사를 육성해 김해공항의 국제 항공망을 넓히고 부산을 남부권 관문도시로 발전시킨다는 계획이다.
전재수 시장은 "부산~두바이 직항노선은 부산과 중동을 직접 연결하는 출발점"이라며 "글로벌 항공사와 협력해 중장거리 노선 유치에 힘쓰겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com