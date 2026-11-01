아트망, 테니스 서울오픈 챌린저 우승…한국서 두 번째 정상

AI 핵심 요약beta
- 테런스 아트망은 1일 서울오픈 챌린저 단식에서 우승했다
- 아트망은 결승에서 콜먼 웡을 2-1로 꺾고 정상에 올랐다
- 아트망은 한국에서 두 번째이자 통산 5번째 우승을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 남자프로테니스(ATP) 세계랭킹 90위 테런스 아트망(프랑스)이 2026 유진투자증권 서울오픈 챌린저 테니스대회 단식 정상에 올랐다.
아트망은 1일 서울 올림픽공원 테니스장 실내코트에서 열린 대회 단식 결승에서 콜먼 웡(87위·홍콩)을 2-1(7-6<7-3> 3-6 7-6<11-9>)로 제압했다.
당초 이날 결승은 센터코트에서 열릴 예정이었으나, 비로 인해 실내코트로 장소가 변경됐다.
지난해 4월 부산오픈 챌린저에서 우승했던 아트망은 약 1년 7개월 만에 한국에서 두 번째 챌린저 우승 트로피를 들어 올렸다.
아트망의 통산 챌린저 우승 횟수는 5회로 늘었다. 특히 한국에서 2회, 중국에서 3회 우승하며 자신의 챌린저 우승 기록을 모두 동아시아에서 썼다.
이날 결승은 치열한 접전으로 펼쳐졌다. 아트망은 1세트를 타이브레이크 끝에 7-6으로 따내며 기선을 제압했다. 그러나 2세트에서는 웡에게 3-6으로 패하며 승부가 원점으로 돌아갔다.
마지막 3세트에서도 두 선수는 팽팽한 승부를 이어갔다. 결국 다시 타이브레이크에 돌입했고, 아트망이 11-9로 접전을 마무리하며 우승을 확정했다.
아트망은 이번 승리로 웡과의 상대 전적에서도 3승 1패로 우위를 이어갔다. 반면 웡은 지난해에 이어 2년 연속 서울오픈 결승에 올랐지만 이번에도 준우승에 머물렀다.
앞서 열린 복식 결승에서는 뉴질랜드의 핀 레이놀즈-제임스 와트 조가 호주의 블레이크 베일던-토머스 팬커트 조를 2-1(6-3 3-6 10-5)로 꺾고 우승을 차지했다.
football1229@newspim.com