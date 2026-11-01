경남도, 11월 다양한 지역 행사 홍보…'월간 경남픽' 관광 활성화

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 1일 11월 지역 콘텐츠 6개를 월간 경남픽으로 선정했다
- 진주·통영·김해·산청에서 4일부터 다양한 지역 행사가 열린다
- 남해 전시와 거제 청년축제도 연말까지 관광객을 맞는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 늦가을 도내 곳곳에서 열리는 다양한 행사를 적극 홍보하고 나섰다.
경남도는 11월을 대표하는 지역 콘텐츠 6개를 '월간 경남픽'으로 선정하고 1일부터 공식 뉴미디어 채널을 통해 소개한다고 밝혔다.
이번에 선정된 콘텐츠는 진주 국제농식품박람회, 통영 어부장터×포트빌리지, 김해 분청도자기축제, 산청 2026 남사예담연, 남해 스페이스 미조, 거제 2026 청년 위캔이다.
진주 국제농식품박람회는 오는 4일부터 8일까지 진주종합경기장 일원에서 열린다. 첨단 농기계 시뮬레이터와 야외 전시, 농업 체험 프로그램 등이 마련된다. 국화작품 전시회와 우엉·마 축제, 축산물 페스티벌도 함께 진행된다.
통영에서는 6일부터 8일까지 트라이애슬론 광장에서 어부장터×포트빌리지가 열린다. 통영 수산물을 활용한 향토 음식과 퓨전 요리를 선보이는 행사다.
김해 분청도자기축제는 같은 기간인 6일부터 10일까지 장유 롯데가든파크에서 개최된다. 분청도자 전시와 판매, 도예 체험, 공개경매 등이 진행된다. 올해는 행사장을 옮겨 방문객 접근성을 높였다.
산청 남사예담촌에서는 7일부터 8일까지 남사예담연이 열린다. 전통혼례와 한복 체험, 미션투어 등을 통해 한옥마을의 역사와 문화를 체험할 수 있다.
남해 미조항의 옛 냉동창고를 활용한 복합문화공간 '스페이스 미조'에서는 연말까지 지역작가 전시가 이어진다. 미조항 해상산책로와 설리 스카이워크 등 인근 관광지와 연계한 방문도 가능하다.
거제문화예술회관에서는 28일 지역 청년축제 '2026 청년 위캔'이 열린다. 청년 토크쇼와 코미디 저글링, 응원 퍼포먼스 등이 진행될 예정이다.
'월간 경남픽'은 경남도 홍보협의회 참여기관이 추천한 지역 소재를 도 공식 콘텐츠로 제작해 알리는 협업 사업이다.
장수환 홍보담당관은 "11월은 깊어가는 가을의 정취 속에서 도민과 관광객들이 특별한 추억을 남길 수 있도록 적극 홍보하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com