[PO] '대구 악몽' KIA 올러, 5차전 2이닝 4실점 조기 강판...양현종 구원 등판

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈의 외국인 투수 애덤 올러가 또다시 대구에서 무너졌다. 한국시리즈 진출이 걸린 플레이오프 최종 5차전에서 2이닝 만에 4점을 내주며 조기 강판됐다. 결국 KIA는 이번 포스트시즌에서 한 차례도 등판하지 않았던 베테랑 양현종을 투입했다.

올러는 1일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3선승제) 5차전 삼성 라이온즈와의 원정경기에 선발 등판해 2이닝 6피안타 1볼넷 4탈삼진 4실점(4자책점)을 기록했다. 투구 수는 50개였다.

[서울=뉴스핌] KIA 아담 올러가 1일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 삼성 라이온즈와의 경기에서 선발 등판해 2이닝 6피안타 1볼넷 4탈삼진 4실점(4자책점)을 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.11.01 football1229@newspim.com

KIA는 PO 1차전에서 5-1로 승리했지만 2차전(3-8)과 3차전(4-6)을 연달아 내줬다. 그러나 4차전에서 4-2로 역전승하며 시리즈 전적 2승 2패로 균형을 맞췄다. 최종 5차전 선발의 중책을 맡은 올러는 삼성과의 리턴매치에서 설욕을 노렸다.

앞서 올러는 지난달 27일 대구에서 열린 PO 2차전에서도 4.2이닝 5피안타(1피홈런) 1볼넷 4탈삼진 5실점으로 부진했다. 당시 96개의 공을 던졌지만 팀의 3-8 패배와 함께 패전투수가 됐다.

올러는 올 시즌 정규리그에서 삼성을 상대로 3경기 2승 1패 평균자책점 5.79를 기록했다. 다만 경기 장소에 따른 성적 차이가 극명했다.

광주 홈경기에서는 2경기 2승, 13이닝 6피안타 2볼넷 15탈삼진 1실점으로 평균자책점 0.69를 기록했다. 반면 대구 원정에서는 1경기에 등판해 1이닝 동안 7피안타(1피홈런) 3볼넷 8실점으로 난타당했다.

이번 PO 2차전까지 포함하면 올러는 올해 대구에서 열린 2경기에서 5.2이닝 13실점으로 평균자책점 20.65에 그쳤다. 그리고 한국시리즈 진출권이 걸린 이날 경기에서도 대구에서의 부진을 극복하지 못했다.

올러는 1회말부터 흔들렸다. 선두타자 김지찬에게 좌전 안타를 허용한 뒤 박승규의 희생번트로 1사 2루 위기에 몰렸다. 이어 구자욱에게 볼넷을 내줬다.

르윈 디아즈를 헛스윙 삼진으로 처리하며 한숨을 돌리는 듯했지만, 2사 1, 2루에서 최형우에게 중전 적시타를 허용했다. 최형우의 타구는 유격수 하주석의 글러브를 맞고 중견수 방향으로 굴러갔다. 그 사이 2루 주자 김지찬이 홈을 밟으며 KIA는 0-1로 끌려갔다.

2회말에는 집중타를 맞으며 추가로 3실점했다. 선두타자 류지혁을 삼진으로 돌려세웠지만, 강민호에게 좌전 안타를 허용했다. 이어 이재현에게 좌중간 2루타를 내주며 1사 2, 3루 위기에 몰렸다.

올러는 김지찬에게 우전 2타점 적시타를 맞으며 0-3으로 점수 차가 벌어졌다. 이어 박승규에게도 적시타를 허용해 4점째를 내줬다. 이후 구자욱과 디아즈를 연속 삼진으로 처리하며 추가 실점을 막았지만, 이미 경기 초반 주도권을 내준 상황이었다.

[서울=뉴스핌] KIA 양현종이 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 1일 대구 삼성전 불펜 대기한다. [사진=KIA 타이거즈]

결국 이범호 KIA 감독은 올러를 2이닝 만에 강판시키고 3회말부터 양현종을 마운드에 올렸다. 올러가 긴 이닝을 책임지지 못하면서 예상보다 빠르게 불펜을 가동하게 됐다.

양현종에게는 이번 포스트시즌 첫 등판이다. 지난달 12일 광주에서 열린 LG 트윈스와의 정규시즌 마지막 경기에서 5이닝 1실점을 기록한 이후 약 20일 만에 실전 마운드에 올랐다.

당초 양현종은 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)에서 4선발로 내정됐지만, KIA가 LG를 상대로 3연승을 거두며 등판 기회를 얻지 못했다.

PO에서도 선발 등판이 무산됐다. 이 감독은 4차전 선발로 양현종과 제임스 네일을 놓고 고민했지만, 1차전에서 57개의 공만 던졌던 네일을 선택했다.

양현종은 올 시즌 정규리그 26경기에서 124.2이닝을 소화하며 12승 6패 평균자책점 4.19를 기록했다. 삼성과의 맞대결에서는 2경기 10.2이닝 동안 승패 없이 평균자책점 0.84로 강한 모습을 보였다.

다만 올 시즌 대구에서 삼성 타선을 상대하는 것은 이번이 처음이다. 선발투수로 주로 활약했던 양현종이 익숙하지 않은 구원 등판에서 얼마나 긴 이닝을 책임질 수 있을지도 변수다.

이 감독은 경기 전 "모든 투수가 대기한다"며 총력전을 예고했다. 올러가 5이닝 이상을 소화하면 곽도규나 이의리 등 기존 불펜투수를 활용할 계획이었지만, 올러가 2이닝 만에 내려가면서 양현종 등판이 불가피해졌다.

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