[PO] 삼성-KIA 운명의 5차전도 매진...PS 46경기 연속 만원 관중

AI 핵심 요약beta
- 삼성과 KIA가 1일 PO 최종 5차전을 치렀다
- 대구 삼성라이온즈파크 2만3550석이 매진됐다
- 올해 포스트시즌 9경기 연속 매진을 기록했다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국시리즈(KS·7전4선승제) 진출팀을 가리는 삼성과 KIA의 플레이오프(PO·5전3선승제) 최종 5차전에도 만원 관중이 들어찼다.
한국야구위원회(KBO)는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 삼성과 KIA의 PO 5차전 입장권 2만3550장이 모두 판매됐다고 밝혔다.
이로써 KBO리그 포스트시즌은 2023년 LG와 KT의 KS 1차전부터 46경기 연속 매진 행진을 이어갔다. PO만 따져도 2024년 LG와 삼성의 1차전부터 14경기 연속 매진이다.
올해 가을야구 역시 모든 경기가 매진됐다. LG와 두산의 와일드카드 결정전 1경기, LG와 KIA의 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 3경기, 삼성과 KIA의 PO 5경기까지 총 9경기에서 빈자리를 찾아볼 수 없었다. 올 시즌 포스트시즌 9경기 누적 관중은 19만3550명으로 늘어났다.
이날 경기는 한국시리즈 진출을 결정짓는 마지막 승부다. 삼성과 KIA는 앞선 4경기에서 나란히 2승 2패를 기록했다. 대구에서 열린 1·2차전과 광주에서 펼쳐진 3·4차전 모두 1승씩 나눠 가졌다.
삼성은 홈팬들의 응원을 등에 업고 한국시리즈 진출을 노린다. 반면 KIA는 4차전 역전승의 기세를 이어 원정에서 마지막 승리를 거두겠다는 각오다.
최종 5차전 승리팀은 정규시즌 1위 KT와 KS에서 맞붙는다. 7전 4선승제로 치러지는 KS 1차전은 오는 3일 수원케이티위즈파크에서 열린다.
wcn05002@newspim.com