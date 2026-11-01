서산 단독주택서 화재...주택 일부 소실·부주의 추정

[서산=뉴스핌] 오영균 기자 = 1일 충남소방본부에 따르면 전날 오후 2시 57분쯤 충남 서산시 음암면의 한 단독주택에서 불이 났다.
불은 2층짜리 주택 일부와 농작물 등을 태우고 약 2시간 만인 오후 4시 57분쯤 꺼졌다.
소방당국은 이번 화재로 약 1900만원의 재산피해가 발생한 것으로 추산했다.
소방당국은 담배꽁초 취급 부주의로 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 경위를 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com
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[서산=뉴스핌] 오영균 기자 = 1일 충남소방본부에 따르면 전날 오후 2시 57분쯤 충남 서산시 음암면의 한 단독주택에서 불이 났다.
불은 2층짜리 주택 일부와 농작물 등을 태우고 약 2시간 만인 오후 4시 57분쯤 꺼졌다.
소방당국은 이번 화재로 약 1900만원의 재산피해가 발생한 것으로 추산했다.
소방당국은 담배꽁초 취급 부주의로 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 경위를 조사하고 있다.
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