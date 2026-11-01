창원시, '제26회 마산가고파국화축제' 팡파르…9일간의 가을 향연

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 31일 마산가고파국화축제를 개막했다
- 시민·관광객 2만여 명이 참석해 국화와 불꽃쇼를 즐겼다
- 축제는 8일까지 열리며 지역상권 연계 프로그램도 운영된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
상권 연계 프로그램·할인
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = "가을 바다를 수놓은 국화를 만끽하세요"
경남 창원시는 31일 오후 마산합포구 3·15해양누리공원에서 제26회 마산가고파국화축제가 개막했다고 밝혔다. 축제는 다음 달 8일까지 9일간 이어진다.
'국화, 가을 바다를 품다'를 주제로 열린 개막식에는 시민과 관광객 2만여 명이 참석했다. 강기윤 창원시장과 최형두·윤한홍 국회의원, 이해련 창원시의회 의장 등도 현장을 찾았다.
개막식에서는 국화 씨앗을 심고 물을 주는 퍼포먼스가 진행됐다. 대형 화면에는 인공지능 영상으로 제작한 국화가 피어나는 장면이 연출됐다. 이어 멀티미디어 불꽃쇼가 펼쳐지며 행사의 막을 장식했다.
축제장은 3·15해양누리공원, 합포수변공원, 마산해양신도시 등 3곳으로 확대됐다. 해양신도시에는 음식 공간인 '미식만개'와 '국화 시네마'가 마련됐다.
지역 상권과 연계한 프로그램도 운영된다. '국화투어패스'는 창원투어패스 24시간 통합권에 축제장 할인 혜택을 결합한 상품이다. 1000매 한정으로 판매되며, 축제 참여 부스에서 부스당 2000원씩 최대 3곳까지 할인받을 수 있다.
할인쿠폰북도 축제장과 인근 전통시장, 제휴 가맹점에서 사용할 수 있도록 구성됐다. 축제장에는 음식점과 배달존도 운영된다.
강기윤 시장은 "마산가고파국화축제는 꽃 전시를 넘어 바다의 정취와 지역 경제가 어우러지는 문화 행사"라며 "방문객 안전과 편의를 우선하겠다"고 말했다.
주요 프로그램으로는 4일 해상 낙화놀이, 7일 국화 분장대회, 8일 국향가요제가 예정돼 있다.
news2349@newspim.com