스완지 엄지성, 풀타임 활약속 감각적인 시즌 3호 도움

AI 핵심 요약beta
- 엄지성은 1일 블랙번전에서 도움을 기록하며 스완지의 4-0 대승을 이끌었다.
- 스완지는 승점 26점으로 리그 2위에 올라 선두 미들즈브러를 추격했다.
- 엄지성은 시즌 3호 도움을 기록한 뒤 대표팀 평가전과 포츠머스전을 준비한다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 엄지성이 감각적인 어시스트로 소속팀 스완지시티의 대승을 이끌었다.
엄지성은 1일(한국시간) 영국 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 2026-2027 잉글랜드 챔피언십(2부) 13라운드 블랙번 로버스와의 홈 경기에 선발 출전해 풀타임을 소화하며 1도움을 기록, 팀의 4-0 완승에 힘을 보탰다.
최근 2연패를 끊어낸 스완지는 승점 26(8승 2무 3패)을 기록하며 리그 2위로 올라섰고 선두 미들즈브러(승점 28)를 2점 차로 바짝 추격했다.
스완지가 3-0으로 크게 앞선 후반 14분 엄지성은 골문을 등진 상태에서 감각적으로 흘려주며 상대 수비 라인을 무너뜨렸다. 배후 침투한 로스 스튜어트가 이를 논스톱 왼발 슈팅으로 마무리지으며 4-0 쐐기골을 완성했다.
이번 시즌 리그 10번째 경기에 나선 엄지성의 시즌 3호 도움(2골)이다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 목에 걸고 복귀한 이후 기록한 첫 공격포인트이다. 엄지성은 키패스 2회, 슈팅 3회를 기록하는 등 90분 내내 공격 전개의 중심축 역할을 완벽히 수행했다.
아시안게임 출전으로 9∼10월 A매치에 합류하지 못했던 엄지성은 오는 13일과 17일 카타르 도하에서 열리는 사우디아라비아, 카타르와의 평가전을 앞두고 모레노 감독이 이끄는 A대표팀 명단에 이름을 올렸다. 엄지성은 대표팀 합류에 앞서 오는 4일 포츠머스전을 준비한다.
psoq1337@newspim.com