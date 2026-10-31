조규일 진주시장 "70년 만에 단독 보건소 첫 삽…보건의료 거점 조성"

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 30일 초전동에서 보건소 신청사 건립에 착공했다
- 신청사는 473억원을 들여 2028년 6월 준공될 예정이다
- 감염병 대응과 생애주기별 건강관리 기능을 강화할 계획이다
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감염병 대응·통합 건강 관리 서비스
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 70년 만에 단독 보건소 건립에 들어갔다.
진주시는 전날 초전동 360-14번지 일원 초전 신도심 1단계 개발사업 부지에서 보건소 신청사 건립사업 착공식을 개최했다고 31일 밝혔다.
행사에는 조규일 진주시장과 강민국 국회의원, 박미경 진주시의회 의장, 도·시의원, 의료기관장, 의약단체 관계자, 시민 등 200여 명이 참석했다.
진주시보건소는 경남 18개 시·군 가운데 유일하게 단독 청사가 없어 현재 경남도 서부청사 일부 공간을 사용하고 있다. 공간이 좁아 감염병 발생 때 민원인과 방문객을 수용하기 어렵고, 대기 공간과 업무 공간 확보에도 한계가 있었다.
신청사는 총사업비 473억 원을 들여 대지면적 8169㎡, 연면적 8725㎡ 규모로 건립된다. 지하 1층과 지상 3층으로 구성되며 2028년 6월 준공이 목표다.
새 청사에는 보건의료와 행정 공간을 비롯해 감염병 예방·관리, 모자보건, 치매 예방, 정신건강 증진, 통합돌봄, 건강증진 교육 관련 시설이 들어선다. 치매안심센터와 민원실, 선별진료소, 다목적실 등도 배치된다.
시는 주차장과 휴게시설을 마련해 이용 편의를 높이고, 보건소 기능을 한곳에 모아 감염병 대응과 생애주기별 건강관리 서비스를 강화할 계획이다.
조규일 시장은 "70여 년 만에 독자적인 보건 행정 공간을 갖추게 됐다"며 "시민이 체감할 수 있는 공공보건의료 체계를 강화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com