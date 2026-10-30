경북도, 3대문화권 전면 체질개선...'자립형 핵심 관광거점' 대전환

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워킹그룹 7차회의...'시설 유지→운영·성과 중심' 전면 개편

46개 사업장 전수조사...구조 진단 추진

[김천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북의 3대 문화권이 자립형 핵심 관광거점으로 전환된다. 이를 위해 경북도는 3대 문화권 사업장 운영을 시설 유지 중심에서 운영·성과 중심으로 전면 개편한다.

경북도는 현재 3대 문화권의 46개 사업장을 전수 조사해 사업장별 구조 진단을 추진하고 민관 협업과 권역 연계, 성과 관리체계를 마련해 자립형 핵심 관광거점으로 전환할 방침이다.

경북도가 29일 김천 사명대사공원에서 '경북 문화관광 워킹그룹 7차 회의'를 열고 3대문화권 체질 개선 방안을 모색하고 있다.[사진=경북도]2026.10.30 nulcheon@newspim.com

30일 경북도에 따르면 도는 전날 김천 사명대사공원에서 '경북 문화관광 워킹그룹 7차 회의'를 열고 3대 문화권 체질 개선 방안을 모색했다.

회의에는 경북도, 김천시, 관광 정책 자문 위원, 경북문화관광공사, 경북연구원 등 전문가 그룹과 유관 기관이 참석했다.

이 자리에서 문화관광·공간·숙박·운영 고도화 분야 전문가들은 3대 문화권 대전환 정책 방향과 실행 과제를 논의했다.

또 전문가들은 사업장별 구조 진단 없이는 개별 지원이 반복되고 비전문적·관행적 운영과 분산된 실행 체계가 이어지면 적자에서 벗어나기 어렵다고 진단했다. 시설을 유지·보수하는 방식에서 벗어나 운영 성과와 수익성을 중심에 두는 개편이 필요하다고 지적했다.

이들은 사업장별로 운영 전반, 수익과 지출, 입지, 콘텐츠를 진단하고 유형별로 묶어 지원하는 방안을 제시했다.

경북도는 이날 제시된 논의를 바탕으로 선택과 집중 전략을 세우고 민관이 역할을 나누는 협업 사업 모델과 민자 유치도 확대할 방침이다.

경북도는 용도 전환과 기능 축소, 매각·통폐합·장기 임대 등 제도 개선도 검토한다. 개별 사업장에 지원을 나눠 주는 종전의 방식에서 벗어나 권역 간 연계로 콘텐츠를 묶고 관광객의 방문과 체류를 함께 늘리는 방향으로 사업을 재편한다는 계획이다.

시군별로 분산된 운영 체계도 개편한다. 도·시군·경북문화관광공사·경북연구원이 역할을 나누고 성과로 관리하는 체계를 제도화한다. 핵심 성과 지표를 설정해 사업장별 상시 평가와 환류 체계를 갖출 계획이다.

앞서 경북도는 올해 8월부터 3대 문화권 대전환을 추진해 왔다. 도·시군·경북문화관광공사·경북연구원으로 구성된 실행 협의체가 46개 사업장 전수조사를 진행하고 있다. 경북문화관광공사는 전담 조직을 신설했다.

올해 안에 22개 시군과 함께 구조 진단 용역에 착수하고 3대 문화권 대전환 위원회를 출범시킬 계획이다. 또 전문가 워킹그룹 논의를 거쳐 정책 방향과 실행 과제를 구체화할 계획이다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 "'3대 문화권 사업'의 재정비를 위해 뼈를 깎는 구조 진단과 사업장별 근본적인 처방이 필요하다"며 "현장 밀착형 3대 문화권 정책 대전환을 차질 없이 진행해 실질적 자생력을 입증하고 지속 가능한 운영·성과 중심의 자립형 핵심 관광거점으로 바꿔 나가겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com