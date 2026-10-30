고준호 전 경기도의원, 국민의힘 중앙당 미디어위원회 위원 임명

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 29일 고준호 전 경기도의원을 미디어위원으로 임명했다
- 고 위원은 언론·미디어 정책 수립과 오보 대응 활동에 착수했다
- 미디어위원회는 분과별 활동과 주요 미디어 현안 대응을 구체화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고 전 의원 "사실·근거 바탕 정확 대응...공정한 보도 환경 조성 힘쓸 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 고준호 전 경기도의원이 국민의힘 중앙당 미디어위원회 위원으로 임명돼 언론·미디어 정책 수립 및 보도 대응 활동에 본격 착수했다.
국민의힘은 지난 29일 서울 여의도 중앙당사에서 이진숙 미디어위원장 주재로 임명장 수여식과 함께 제1차 전체회의를 개최했다고 30일 밝혔다.
국민의힘 미디어위원회는 당규에 따른 중앙당 상설기구로, 방송·언론·통신 분야 정책 개발과 미디어 전략 수립을 총괄한다. 주요 언론 보도 모니터링을 비롯해 오보·왜곡·편파 보도에 대한 대응책 마련 등 당 차원의 미디어 행보를 전담한다.
고 전 의원은 중앙대학교 신문방송대학원에서 언론학 석사학위를 취득했으며 국민의힘 전신인 자유한국당 부대변인과 경기도의회 국민의힘 정책위원장을 역임한 미디어·정책 전문가다.
고 전 의원은 "언론의 자유와 국민의 알 권리는 철저히 존중돼야 하지만 오보와 왜곡된 정보에 대해서는 사실과 근거를 바탕으로 정확하게 대응해야 한다"며 "그동안의 정책 경험과 미디어 소통 역량을 살려 공정하고 건강한 보도 환경을 만드는 데 기여하겠다"고 강조했다.
국민의힘 미디어위원회는 이번 첫 회의를 시작으로 분과별 활동 방향을 확정하고 주요 미디어 현안 대응 과제를 구체화해 나갈 계획이다.141world@newspim.com