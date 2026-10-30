[PO] '김도영 2번' 승부수 던진 KIA 이범호 감독…"페덱 공략하기 위한 라인업"

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 벼랑 끝에 몰린 KIA 타이거즈 이범호 감독이 김도영을 2번 타자로 전진 배치하는 승부수를 던졌다. 플레이오프(PO·5전 3선승제) 내내 부진했던 테이블세터를 재편하고, 상대 선발 크리스 페덱을 공략했던 중심 타자들의 타격 기회를 늘리겠다는 구상이다.

이 감독은 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 4차전 삼성 라이온즈와의 홈경기를 앞두고 박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박정우(중견수) 순으로 타선을 구성했다. 선발투수는 제임스 네일이다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 1차전에서 주루 플레이를 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.26 football1229@newspim.com

KIA는 지난 26일 PO 1차전에서 삼성을 5-1로 꺾었지만, 2차전에서 3-8, 3차전에서 4-6으로 연패하며 시리즈 전적 1승 2패로 몰렸다. 이날 패하면 한국시리즈 진출이 좌절된다.

이 감독은 앞선 3경기에서 3번 타자로 출전했던 김도영을 2번에 배치했다. 카스트로와 나성범도 각각 3번과 4번으로 한 타순씩 올라갔다.

이번 PO에서 KIA는 1~2번 타자들의 부진으로 고민이 깊었다. 1차전에서는 박정우-박재현, 2차전에서는 박재현-이호연, 3차전에서는 박재현-김호령으로 테이블세터를 구성했지만 기대만큼의 성과를 거두지 못했다.

이에 이 감독은 상대 선발 페덱에게 강했던 중심 타자들을 앞쪽에 배치하는 결단을 내렸다. 이 감독은 경기 전 기자회견에서 "1차전에서 페덱의 공을 쳐봤던 선수들 위주로 라인업을 구성했다"며 "PO에서 1~2번 타순이 계속 막히는 느낌이 들었다. 오늘이 마지막 경기일 수도 있는 상황에서 계속 기다릴 수는 없다"고 밝혔다.

이어 "1차전에서 페덱의 공을 제대로 친 선수는 김도영과 카스트로, 나성범, 한준수 정도였다"며 "페덱의 구위가 뛰어나지만 그래도 우리 중심 타자들이 공략할 확률이 더 높다고 판단했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] KIA 박재현이 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 3차전에서 삼성 라이온즈를 상대로 9회말이 돼서야 첫 안타를 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.30 football1229@newspim.com

리드오프 박재현의 역할도 강조했다. 박재현은 전날(29일) 9회 마지막 타석에서 깔끔한 안타를 쳤다. 이 감독은 이 장면을 보고 희망을 건 모양새다.

이 감독은 "박재현이 살아나야 빠른 야구를 펼칠 수 있다. 중심 타선 앞에서 상대의 볼 배합에도 변화가 생길 수 있다"며 "전날 마지막 타석에서 안타를 쳤기 때문에 오늘은 심리적으로 조금 더 편하게 타석에 들어설 것"이라고 기대했다.

삼성 선발 페덱은 지난 26일 PO 1차전에서 4.2이닝 간 94개의 공을 던지며 5피안타(2피홈런) 2볼넷 5실점으로 패전투수가 됐다. 당시 카스트로와 한준수가 홈런을 터뜨리며 페덱을 공략했다.

다만 이 감독은 1차전 승리에 의미를 두지 않고 처음부터 적극적으로 공략해야 한다고 강조했다. 그는 "페덱이 긴 이닝을 소화하기는 어렵겠지만 70~80구, 3~4이닝 정도는 자기 구위를 보여줄 수 있을 것"이라며 경계했다.

[서울=뉴스핌] KIA 이범호 감독이 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 4차전 삼성 라이온즈와의 홈경기를 앞두고 기자회견을 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.30 football1229@newspim.com

이어 "1차전에서 공략에 성공했다고 또 흔들 수 있다고 생각하는 것은 오만이다"이라며 "페덱을 공략하지 못하면 진다는 생각으로 간절하게 경기에 들어가자고 선수들에게 이야기했다"고 덧붙였다.

KIA는 3일 휴식 후 등판하는 1선발 네일과 타순 재편에 힘입어 시리즈를 최종 5차전까지 끌고 가겠다는 각오다. 이 감독은 "선수들이 5일치 짐을 싸오라고 할 정도로 승리에 대한 의지가 강하다"며 "지금까지 잘 싸워줬기 때문에 선수들을 믿고 경기에 나서겠다"고 강조했다.

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