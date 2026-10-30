아이브, 소방관 위한 목소리 재능기부…응원 메시지로 따뜻한 나눔

AI 핵심 요약beta
- 아이브가 30일 소방관 응원 목소리 재능기부에 참여했다
- 아이브는 소방히어로멤버십에 안전 기원 음성 콘텐츠를 제공했다
- 아이브는 산불 지원 등 사회공헌 활동을 꾸준히 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브가 소방관들을 위한 목소리 재능기부에 참여하며 감사와 응원의 마음을 전한다.
희망브리지 전국재해구호협회는 30일 아이브가 소방청 공식 복지 플랫폼 '소방히어로멤버십'의 목소리 재능기부 프로젝트에 참여했다고 밝혔다.
'소방히어로멤버십'은 수파자가 운영하는 소방관과 소방가족을 위한 전용 복지 플랫폼이다. 이번 프로젝트는 소방관의 일상에 응원과 격려를 전하기 위한 것으로, 아이브는 프로젝트 취지에 공감해 흔쾌히 동참했다. 아이브는 소방관의 안전을 기원하는 인사부터 특별한 순간을 축하하는 메시지까지 다양한 음성 콘텐츠로 힘을 보탤 예정이다.
아이브는 희망브리지를 통해 "국민의 안전을 위해 밤낮을 가리지 않고 애써주시는 소방대원분들께 감사한 마음을 전할 수 있어 뜻깊다. 저희의 목소리가 소방대원분들의 하루에 작게나마 힘이 되길 바란다"고 전했다.
신훈 희망브리지 사무총장은 "아이브가 전해준 나눔의 마음이 현장 소방관을 응원하는 결실로 이어졌다"며 "앞으로도 소방관과 재난 현장 지원을 위해 다양한 연계 방안을 마련하겠다"고 말했다.
앞서 아이브는 지난해 희망브리지 전국재해구호협회를 통해 산불 피해 지원과 소방관들의 처우 및 인식 개선을 위한 기부에 동참한 바 있다. 이 밖에도 그룹과 개인으로 국내외 재난 피해 복구를 위한 성금 기탁과 소아청소년 환자 지원, 공익 캠페인 참여 등 여러 사회공헌 활동을 통해 꾸준히 나눔을 실천해 왔다.
한편, 아이브는 최근 새 미니앨범 '룩스 캔 킬(Looks Can Kill)'을 발매하고 활발한 활동을 펼치고 있다. '누구나 자신의 삶에서 주인공이자 히어로가 될 수 있다'는 메시지를 전하며 자기 확신 서사를 확장한 아이브는 앞으로도 다채로운 활동으로 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.
moonddo00@newspim.com