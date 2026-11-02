HL디앤아이한라, 청주 신분평 에피트 더웨이시티 당첨자 4일 발표

AI 핵심 요약beta
- HL디앤아이한라가 4일 신분평 에피트 더웨이시티 당첨자를 발표했다
- 신분평 에피트 더웨이시티는 총 992세대 규모로 조성된다
- 정당 계약은 16일부터 18일까지 견본주택에서 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = HL디앤아이한라가 공급하는 '신분평 에피트 더웨이시티'가 4일 당첨자를 발표한다. 이후 16일부터 18일까지 3일간 견본주택에서 정당 계약을 진행한다.
이 단지는 지하 2층부터 지상 29층, 10개 동으로 구성되며 총 992세대를 공급한다. 전용면적별로는 59㎡ A타입 256세대, 59㎡ B타입 29세대, 75㎡ A타입 49세대, 75㎡ B타입 51세대, 84㎡ A타입 345세대, 84㎡ B타입 174세대, 112㎡ 88세대 등이다. 모든 세대는 일반 분양으로 공급된다.
'신분평 에피트 더웨이시티'는 신분평 도시개발구역 내 두 번째 분양 단지다. 이 지구에는 총 3,948세대 규모의 '신분평 더웨이시티' 브랜드타운이 조성될 계획이다. 인근 지역과 연계 시 남청주권에 약 3만7,000세대 규모의 주거벨트가 형성될 것으로 예상된다.
단지 인근에는 청주 2순환로, 17번 국도, 1·3순환로가 있어 청주 도심 및 대전, 세종, 오송, 오창 등 인근 지역으로의 이동이 편리하다. SK하이닉스 청주캠퍼스, 청주일반산업단지, 청주테크노폴리스, 오송생명과학단지, 오창과학산업단지 등 주요 산업단지 접근성도 갖췄다.
교육 여건으로는 단지 바로 옆에 장성초등학교(가칭)가 2029년 9월 개교할 예정이며 유치원도 함께 들어설 계획이다. 단지 내에는 종로엠스쿨 입점이 예정돼 있다. 다만 학교 개교 및 교육시설 입점 일정은 관계기관 및 사업 추진 상황에 따라 변경될 수 있다.
신분평 도시개발사업은 청주에서 진행되는 대규모 도시개발사업 중 하나다. 3개 블록에서 총 3,948세대의 아파트와 준주거시설, 공원, 초등학교(계획) 등 기반 시설이 함께 조성될 예정이다.
단지는 세대당 1.48대의 주차 공간을 확보했다. 전 세대를 남향 위주로 배치하고 대지면적의 43%대에 조경시설을 설치한다. 평면 구성은 전용 59㎡, 84㎡ 등 중소형과 112㎡ 대형 타입을 마련했다.
HL디앤아이한라 분양 관계자는 "신분평 에피트 더웨이시티는 청주 남부권의 주거 확장 흐름 속에서 대규모 브랜드타운과 교통, 교육, 생활 여건을 함께 살펴볼 수 있는 단지"라고 설명했다.
whitss@newspim.com