[프로야구] 롯데, 대한항공과 저소득층 위한 '사랑의 항공권' 전달

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 30일 부산 저소득층 학생들에게 사랑의 항공권을 전달했다.
- 롯데와 대한항공은 국내선 항공권 83매를 지원했다.
- 사랑의 항공권 사업은 2016년 시작해 올해로 11년째 이어졌다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 학생들의 문화 체험 기회를 넓히기 위한 '사랑의 항공권' 전달실을 열었다.
롯데는 30일 "대한항공과 함께 부산 지역 저소득층 학생들을 위한 '사랑의 항공권' 전달식을 열었다"고 밝혔다.
롯데 측에 따르면 올해 '사랑의 항공권' 사업 지원 규모는 2,200만 원 상당의 국내선 항공권 83매다.
이날 행사에는 대한항공 부산여객지점 유종욱 지점장과 투수 박정민이 참석했다.
'사랑의 항공권'은 학생들의 문화 체험 기회를 넓히기 위해 2016년 시작해 올해로 11년째 이어지고 있다. 롯데와 대한항공이 그동안 전한 항공권은 1,098매에 이른다.
박정민은 "이 항공권이 새로운 곳을 만나고 다양한 경험을 쌓는 소중한 기회가 되길 바란다. 더 넓은 세상을 향해 나아갈 아이들을 진심으로 응원하겠다"고 말했다.
한편, 롯데는 "매 시즌 파트너사와 함께 지역사회 공헌 활동에 나서고 있다. 앞으로도 이 같은 나눔을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
willowdy@newspim.com