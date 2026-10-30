광명시, AI 감시카메라·현장 인력 동원 가을철 산불방지 총력

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 30일 가을철 산불조심기간 운영과 대책본부 가동을 밝혔다
- AI 감시카메라 3대로 주요 산림을 24시간 감시하고 신속 대응한다
- 산림재난대응단 36명과 진화 헬기로 예방 순찰과 초동 진화를 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 인공지능(AI) 산불감시카메라와 현장 순찰 인력을 유기적으로 결합해 가을철 산불 예방과 초동 진화 대응 체계 강화에 나선다.
광명시는 오는 11월 1일부터 12월 15일까지 '가을철 산불조심기간'을 운영하고 산불방지대책본부를 공식 가동해 산불 위험 요인을 사전에 차단한다고 30일 밝혔다.
시는 한국전력공사와 협력해 송전탑에 설치한 AI 산불감시카메라 3대를 활용, 도덕산·구름산·가학산·서독산 등 관내 주요 산림 지역을 24시간 감시한다. 카메라가 연기나 불꽃을 자동 감지해 위험 정보를 전송하면 대책본부 상황실에서 신속히 현장을 확인하고 대응하는 구조다.
현장 예방 및 계도 활동에는 산림재난대응단 36명이 투입된다. 대응단은 산불 취약 지역 순찰을 비롯해 영농 부산물 불법 소각 행위와 비닐하우스 부주의 화기 취급 등을 집중 단속하며 산불감시초소 7곳도 함께 운영한다.
아울러 시는 산불 발생 시 신속한 진화를 위해 시흥시·부천시와 450리터 탱크 용량의 진화 헬기 1대를 공동 임차해 즉각 출동 태세를 갖췄으며 진화 차량과 무전기 등 전문 장비 배치를 완료했다.
박승원 광명시장은 "첨단 감시 장비와 현장 인력을 유기적으로 활용해 신속한 초동 대응으로 시민의 생명과 소중한 산림 자원을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com