[PO] 삼성, 박승규 없으면 어쩔 뻔했나…아쉬운 주루에도 백점만점 활약

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성 박승규가 이번 플레이오프(PO·5전 3선승제)에서 팀 분위기를 제대로 끌어올리고 있다.

박승규는 지난 29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KIA와 2026 KBO PO 3차전에서 우익수, 2번 타자로 출전해 5타수 2안타 1타점 1득점을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 박승규가 지난 29일 광주 KIA PO 3차전에서 역전 2루타를 친 후 포효하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.30 willowdy@newspim.com

앞서 2루수 뜬공, 투수 땅볼, 중견수 뜬공으로 물러났던 박승규는 4-4 동점이던 7회 1사 2루 상황에서 우중간 적시 2루타로 경기를 뒤집었다.

경기는 타격전 양상이었지만, 양 팀은 팽팽한 긴장 속에서 경기를 치렀다. 이때 득점 찬스를 얻은 박승규가 기회를 놓치지 않으면서 삼성은 공격의 활로를 찾았다. 박승규도 더그아웃을 향해 포효하며 분위기를 끌어올렸다.

당시 KIA 외야에서 송구한 공이 3루 뒷편으로 빠져 박승규가 3루까지 갈 기회가 있었다. 하지만 역전의 기쁨에 취했던 박승규는 3루에 있던 이종욱 코치의 다급한 손짓을 보지 못하고 세리머니를 취해 2루에 머물렀다.

자칫 아쉬운 결과로 이어질 뻔 했지만, 후속 타자 구자욱이 우중간 적시타를 날려 박승규를 홈으로 불러들였다. 결과적으로 단순한 해프닝으로 끝날 수 있었다. 득점 후 더그아웃으로 들어가던 박승규를 장난스럽게 꾸짖던 선배 전병우의 모습이 화제가 됐다.

경기 후 삼성 박진만 감독은 "걸어가도 3루에 갈 수 있는 상황이었는데 (박)승규도 플레이는 끝까지 해야겠다는 걸 느꼈을 것"이라며 "벤치 분위기를 끌어 올리려 한 건데 젊은 선수에게는 그런 부분도 좋다고 본다. 다행히 구자욱이 적시타를 쳐줘서 넘어갈 수 있었다"고 웃었다.

박승규도 경기 후 "다음부터는 확실하게 플레이를 마무리하고 세리머니를 할 것"이라며 "형들이 장난으로 정신 차리라고 많이 말했고, 경기가 끝난 뒤에는 벌금을 내라고 해서 기분 좋게 커피를 쏠 생각"이라고 말했다.

박승규는 이번 PO 기간 선발 우익수로 출장해 삼성 타선에서 빠질 수 없는 감초 역할을 수행 중이다. 26일 1차전에서는 5번 타자로 나서서 5회 헤드샷 고통에도 불구하고 열정적인 주루로 도루에 이어 득점까지 기록했다. 삼성의 귀중한 1점을 내는 일등공신 역할을 했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 박승규가 지난 29일 광주 KIA PO 3차전에서 득점 후 주루에 대해 팀 선배들에게 한소리를 듣고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.30 willowdy@newspim.com

2차전부터는 2번 타순에 선발 중인 박승규는 지난 27일에 0-1로 뒤진 3회 2사 2루 상황에서 좌익수 좌측 2루타로 동점을 만들었다. 이후 구자욱의 적시타가 나오자 역전을 만드는 득점까지 기록했다. 2번 타자로 4타수 2안타 2타점 2득점을 기록한 박승규는 삼성의 승리에 힘을 보탰다.

박승규의 악바리 같은 플레이는 정규시즌에 이어 PS에서도 힘을 발휘하고 있다. 박승규의 뜨거운 열정과 함께 삼성은 이번 가을 가장 높은 곳을 노린다.

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