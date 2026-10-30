구리시·구리남양주교육지원청, 고교 교과 특성화 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 구리시와 교육지원청이 29일 고교 특성화 교육 협약을 체결했다
- 양 기관은 학교별 맞춤 교육과정과 공동교육과정을 지원한다
- 학생 선택권과 배움의 기회를 넓혀 지역 교육 경쟁력을 높인다
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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시와 경기도구리남양주교육지원청이 지역 고등학교의 특성을 반영한 교육과정 운영과 학생 맞춤형 교육 실현을 위해 협력한다.
구리시는 지난 29일 시청 4층 회의실에서 경기도구리남양주교육지원청과 '구리시 고등학교 교과특성화 운영 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 양 기관이 지역 내 고등학교별 특성을 반영한 교육과정을 활성화하고 학생들의 적성과 교육 수요에 맞는 맞춤형 교육을 지원하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양 기관은 고등학교별 특성에 맞는 교육과정 지원 사업을 공동 발굴하고 추진한다. 사업 종류와 지원 규모, 지원 방식, 기관별 역할 등은 매년 협의를 통해 결정할 예정이다.
양 기관은 학교별 특성화 교육과정과 공동교육과정 운영을 지원해 학생들의 선택권과 배움의 기회를 확대할 계획이다.
신동화 구리시장은 "학생들이 자신의 적성과 관심에 맞는 교육을 받고 미래를 구체적으로 설계하려면 학교마다 가진 강점과 특성을 살리는 것이 중요하다"며 "이번 협약이 기관 간 협력의 벽을 낮추고 지역의 교육 역량을 하나로 모으는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.
이어 "앞으로도 교육지원청과 긴밀히 소통하며 우리 지역 고등학교의 교육 경쟁력을 높이고 학생들이 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 교육 환경을 만들겠다"고 덧붙였다.
구리시는 앞으로도 교육지원청과 협력해 지역 교육 여건과 학생들의 수요를 반영한 다양한 교육 지원 사업을 이어갈 계획이다.
asj7376@newspim.com