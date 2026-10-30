경기도, 내달 19~20일 '김장, 나눔을 담다' 진행…참여자 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 30일 11월 19·20일 김장 나눔 참여자를 모집한다고 밝혔다
- 참여자들은 김치 7kg을 담가 5kg은 취약계층에 기부하고 2kg은 가져간다
- 만 14세 이상 도민 80명을 11월 1일부터 5일까지 무료로 선착순 모집한다
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1인당 7kg 작성 중 5kg 이웃 기부...11월 1~5일 네이버폼 선착순 접수
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 11월 19일과 20일 이틀간 경기도먹거리광장에서 김장 나눔 프로그램 '김장, 나눔을 담다'를 운영하기로 하고 참여 도민을 모집한다고 30일 밝혔다.
이번 행사는 도내 농산물을 활용한 김장 체험을 통해 지역 먹거리의 소중함을 알리고 도민이 직접 담근 김치를 이웃과 나누며 공동체 가치를 실천할 수 있도록 기획됐다.
프로그램은 총 4회차로 나눠 진행된다. 11월 19일(1·2회차)에는 박미희 김치 명장이 11월 20일(3·4회차)에는 황미선 교수가 강사로 나선다. 참가자들은 전문가의 지도 아래 전통 김장 기법을 배우며 직접 김치를 담그는 시간을 가진다.
참여자 1인당 총 7kg의 김치를 제작하게 되며 이 가운데 5kg은 관내 취약계층 등 이웃을 위해 기부되고 나머지 2kg은 가져갈 수 있다.
모집 대상은 만 14세 이상 경기도민으로 회차별 20명씩 총 80명을 선발한다. 참가비는 전액 무료이며 오는 11월 1일부터 5일까지 네이버폼을 통해 선착순으로 접수를 진행한다.
이문무 경기도 농업정책과장은 "도민들이 직접 김장을 담그고 이웃 나눔을 실천하며 건강한 먹거리의 가치를 체감하길 바란다"며 "앞으로도 먹거리 체험 프로그램을 확대해 지역사회 공동체 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com