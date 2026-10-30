김신비, '내가 떨릴 수 있게'서 철부지 장손 변신…성장 서사 눈길

AI 핵심 요약beta
- 김신비가 30일 ‘내가 떨릴 수 있게’에서 철부지 장손을 연기했다
- 김신비는 공남수의 유쾌함과 사랑 앞 책임감 변화를 표현했다
- 김신비는 코미디와 진중한 감정 연기로 극의 몰입도를 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김신비가 '내가 떨릴 수 있게'에서 철부지 장손의 유쾌함부터 사랑하는 사람을 향한 책임감까지 다채롭게 그려내며 극의 몰입도를 높이고 있다.
김신비는 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'에서 사랑에는 진심이지만 현실적인 문제 앞에서는 고민이 많은 공남수 역을 맡았다. 철없는 모습으로 웃음을 안기던 인물이 점차 자신의 선택에 책임을 지는 사람으로 변화하는 과정을 섬세하게 표현하고 있다.
극 초반 김신비는 공남수 특유의 엉뚱함과 능청스러운 면모로 극에 활력을 불어넣었다. 공연수(남지현)와 독고달(김재영) 사이에서 감초 역할을 톡톡히 해내며 웃음을 책임졌다. 두 사람의 외박 사실을 숨겨주는 대가로 맹세를 요구하고 조상님까지 찾아 나서는 모습으로 유쾌한 분위기를 만들었다.
자신이 숨겨둔 '임신 출산 육아 대백과'가 가족들에게 발각되면서 벌어진 소동도 웃음을 더했다. 이 과정에서 공연수가 다니는 회사의 정체부터 독고달과의 관계까지 폭로하며 예상치 못한 재미를 선사했다.
코믹한 모습과 달리 진지한 감정 연기도 눈길을 끌었다. 강시은(소아린)의 임신 사실을 처음 알았을 당시에는 현실을 외면한 채 막연한 미래를 그렸지만, 수술을 고민하는 강시은을 마주하면서 달라진 모습을 보였다. 걱정과 애정, 안타까움이 뒤섞인 표정으로 인물의 복잡한 감정을 표현하며 공남수의 변화를 설득력 있게 전달했다.
특히 댄서의 꿈을 이어가려는 강시은에게 "네 선택이 내 선택이야!"라고 말하는 장면은 깊은 인상을 남겼다. 자신의 생각보다 상대의 선택을 존중하고 곁을 지키겠다는 진심을 드러내며 한층 성숙해진 공남수의 면모를 보여줬다.
이처럼 김신비는 능청스러운 코미디부터 진중한 감정 연기까지 폭넓게 소화하며 공남수의 성장 과정을 입체적으로 그려내고 있다. 철부지 장손에서 사랑하는 사람의 선택과 미래를 함께 고민하는 인물로 변화하고 있는 그가 앞으로 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.
한편 김신비가 출연하는 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 매주 목요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 공개된다.
moonddo00@newspim.com