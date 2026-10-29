[PO] '벼랑 끝' KIA, 4차전 선발 네일…이범호 감독 "양현종 등판보다 승리가 우선"

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 플레이오프(PO·5전 3선승제) 탈락 위기에서 에이스 제임스 네일을 선발투수로 내세운다. KIA 이범호 감독은 아직 가을야구에 등판하지 못한 베테랑 양현종보다 팀의 승리 가능성을 높이는 선택이 중요하다고 강조했다.

KIA는 29일 광주-KIA챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 3차전에서 삼성 라이온즈에 4-6으로 패했다.

[서울=뉴스핌] KIA 제임스 네일이 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 4차전 30일 광주 삼성전에 선발 등판한다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.29 football1229@newspim.com

대구에서 열린 1차전을 5-1로 승리했던 KIA는 2차전에서 3-8로 패한 데 이어 안방에서 열린 3차전까지 내주며 시리즈 전적 1승 2패로 몰렸다. 30일 열리는 4차전에서도 패하면 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 진출이 좌절된다.

경기 후 이 감독은 "아쉽게 졌다. 홈런을 맞고 따라갔는데 다시 실점하다 보니 어려운 경기를 했다"며 "내일도 준비를 잘해서 이기는 경기를 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

KIA는 4차전 선발로 네일을 예고했다. 앞서 1차전에 선발 등판했던 네일은 5회말 1사까지 호투했지만, 삼성 박승규의 머리에 공을 맞히면서 헤드샷 퇴장을 당했다. 당시 투구 수는 57개였다.

이 감독은 "네일이 1차전에서 공을 50개 정도밖에 던지지 않았고, 우리는 이제 마지막 경기"라며 "당연히 네일이 나가야 한다. 네일이 먼저 던지는 것이 팀이 이기기 위한 가장 좋은 선택이라고 생각한다"고 밝혔다.

이에 따라 양현종의 선발 등판은 또다시 무산됐다. 양현종은 이번 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)부터 아직 한 차례도 마운드에 오르지 못했다.

이 감독은 "오늘 이겼다면 여러 선택지를 생각했을 것"이라면서도 "양현종을 던지게 하는 것이 첫 번째가 아니라 팀이 이길 수 있도록 하는 것이 중요하다"고 설명했다.

이어 "승리할 확률을 높이기 위해 상황에 맞는 선택을 하다 보니 그렇게 됐다. 네일이 공도 많이 던지지 않았기 때문에 네일이 선발로 나가는 것이 맞다"고 덧붙였다.

다만 양현종의 4차전 등판 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다. 이 감독은 "양현종을 먼저 내보낼지, 네일을 먼저 내보낼지 고민했다"며 "내일은 네일이 먼저 나가고 양현종을 포함한 모든 투수가 대기할 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KIA 양현종이 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 4차전 30일 광주 삼성전 불펜 대기한다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.29 football1229@newspim.com

KIA는 3차전까지 불펜 소모가 적지 않았지만, 남은 경기에서도 총력전을 펼칠 계획이다. 이 감독은 "선발투수들이 긴 이닝을 던져주면 가장 좋지만, 초반에 오래 버티지 못해 불펜을 최대한 활용할 수밖에 없었다"며 "이 정도 불펜 소모는 선수들도 생각했을 것이다. 남은 경기는 더 어렵고 긴 싸움이 될 것"이라고 내다봤다.

부진이 이어지고 있는 테이블세터도 고민이다. 이 감독은 "모든 선수가 돌아가면서 맡고 있지만, 타격감이 올라오지 않는 선수들도 있다"며 "마지막 경기인 만큼 가장 확률 높은 야구를 할 수 있도록 데이터를 확인해 라인업을 구성하겠다"고 밝혔다.

한편 삼성은 4차전 선발투수로 크리스 페덱을 예고했다. 페덱은 지난 26일 대구에서 열린 PO 1차전에서 KIA 타선을 상대했지만, 4.2이닝 5실점을 기록해 패전투수가 됐다. 당시 94개의 공을 던졌다.

KIA는 네일을 앞세워 시리즈를 최종 5차전까지 끌고 가겠다는 각오다. 양현종을 비롯한 모든 투수가 대기하는 가운데 벼랑 끝에서 이 감독의 총력전이 어떤 결과로 이어질지 주목된다.

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