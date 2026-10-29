[ACL2] '최병찬 결승골' 강원, 쿠칭 시티 1-0 제압…조별리그 첫 승

AI 핵심 요약beta
- 강원FC는 29일 쿠칭 시티를 1-0으로 꺾고 ACL2 첫 승을 거뒀다
- 최병찬은 전반 28분 결승골을 터뜨리며 팀 승리를 이끌었다
- 강원은 1승1무1패 승점 4점으로 H조 2위에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 강원FC가 최병찬의 결승골을 앞세워 쿠칭 시티(말레이시아)를 꺾고 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 첫 승을 거뒀다.
정경호 감독이 이끄는 강원은 29일 강릉하이원아레나에서 열린 2026-2027 ACL2 조별리그 H조 3차전 홈경기에서 쿠칭 시티를 1-0으로 제압했다.
앞서 킷치 SC(홍콩)와 0-0으로 비기고 프놈펜 크라운(캄보디아)에 1-2로 패했던 강원은 3경기 만에 첫 승리를 신고했다. 1승 1무 1패(승점 4)를 기록하며 H조 2위에 올랐다.
ACL2는 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 이은 아시아 클럽대항전 차상위 대회다. 강원은 ACLE 예선 플레이오프에서 감바 오사카(일본)에 0-1로 패하면서 ACL2로 내려왔다.
이날 강원은 김건희와 이승원, 김대원, 서민우, 최병찬 등을 선발로 내세웠다. 수비진에는 강투지와 신민하 등이 나섰고 골문은 박청효가 지켰다.
특히 이날 생애 처음으로 축구 국가대표팀에 발탁된 중앙 수비수 신민하도 선발 출전해 팀의 무실점 승리에 힘을 보탰다.
선제골은 전반 28분 터졌다. 강준혁의 패스를 받은 최병찬이 페널티지역 오른쪽에서 상대 수비수 한 명을 앞에 두고 오른발 슈팅을 시도했다. 공은 상대 골키퍼를 넘어 골망을 흔들었다.
강원은 1-0으로 전반을 마친 뒤 후반 시작과 함께 강투지를 빼고 박호영을 투입하며 수비진에 변화를 줬다.
후반에도 강원이 경기 흐름을 주도했다. 높은 볼 점유율을 바탕으로 추가 득점을 노렸지만, 마지막 패스와 슈팅의 정확도가 아쉬웠다.
강원은 남은 시간에도 공격을 이어갔지만 추가골을 기록하지 못했다. 대신 신민하를 중심으로 한 수비진이 상대 공격을 차단하며 한 골 차 리드를 끝까지 지키며 승리를 거뒀다.
조별리그 첫 승으로 분위기를 바꾼 강원은 오는 11월 5일 오후 9시 15분 쿠칭 시티와의 원정 4차전에서 대회 2연승에 도전한다.
football1229@newspim.com