전국 광역 단체장 10월 30일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장이 30일 인현동 참사 27주기 해상 추모에 참석했다
- 박찬대 시장은 수소·LNG산업 상생협력 업무협약을 체결했다
- 전국 시·도지사들이 안전훈련과 지역 행사에 잇따라 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박찬대 인천시장
- 10. 30 인현동 참사 27주기 해상 추모 (10:30 팔미도 인근)
- 수소ㆍLNG산업 상생협력 업무협약 (14:30 대접견실).
-- 문화산단 총괄기획가 위촉식 (16:00 대접견실)
▲우상호 강원도지사
-2026년 강원농협인 소통·공감 포럼(15:30 호텔인터불고 원주)
-2026 강원 뮤직 페스티벌 (18:30 공지천 야외공연장)
▲신용한 충북지사
-제68회 충북예술제 종합개막식(10:30 청남대)
-바르게살기운동충북협의회한마음 회원대회(14:00 진천)
-출향상공인의 날(17:30 증평)
▲허태정 대전시장
-2026년 재난대응 안전한국훈련(14:00 재난상황실)
-제18회 대전도시건축문화제(16:00 엑스포시민광장)
-2026 자원봉사자를 위한 감사음악회(18:30 충남대 정심화홀)
-2026 우리 농축수산물 큰잔치(19:30 한빛광장)
▲조상호 세종시장
-전성지(全城誌) 학술대회 개최(13:00 여민실)
-「내 일(My job)에서 내일(Tomorrow)로 포럼」(13:40 국립세종수목원)
-제8회 세종시 평생학습 한마당(14:00 세종시립도서관)
-2026년 소상공인의 날 행사(19:00 한글광장(종촌동))
▲박수현 충남지사
-충남이통장연합회 체육대회(10:00 보령)
▲이원택 전북지사
-현대자동차그룹 새만금사무소 개소식 (09:30 새만금)
-전북특별자치도 사회복지사대회 (14:30 공연장)
▲전재수 부산시장
-제112회 부산미래경제포럼( 08:35 국제회의장)
-접견-인구전략위원회 부위원장( 11:20 영화의전당)
-'2026년 아이가 행복입니다' 부산(13:30 영화의전당)
-대한국토·도시계획학회 2026 추계학술대회( 15:10 부산대학교)
-브리핑 자원에너지센터 관련(16:30 기자회견장)
▲박완수 경남지사
-제28회 경상남도 사회복지사대회(14:00 마산대학교 청강기념관)
-제37회 경상남도 생활체육대축전(17:00 진주종합경기장)
▲민형배 전남광주특별시장
-2026 전남광주 미래도시 국제컨퍼런스 개최(13:00)
-목포 수산식품수출단지 조성 준공식(14:30 수산식품수출단지)
-병원선 전남광주512호 취항식(15:10 목포 남항 관공선부두)
▲민형배 전남광주특별시장
-2026 전남광주 미래도시 국제컨퍼런스 개최(13:00)
-목포 수산식품수출단지 조성 준공식(14:30 수산식품수출단지)
-병원선 전남광주512호 취항식(15:10 목포 남항 관공선부두)
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com