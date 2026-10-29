[PO] '1회 실수 결자해지' KIA 김태군, 추격 적시타 기록...하주석 동점 적시타 2-2

AI 핵심 요약beta
- KIA 김태군은 29일 포스트시즌 3차전서 실수를 만회했다
- 김태군이 적시타를 날려 삼성에 1-2로 추격했다
- 하주석도 초구 적시타로 동점을 만들었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈 포수 김태군이 1회초 나왔던 실수를 만회했다. 따라가는 적시타를 기록했다. 이어 하주석까지 초구 공략에 성공해 동점을 만들었다.
KIA 김태군은 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3선승제) 3차전 1회초 2사 풀카운트 상황에서 KIA 선발 시라카와 게이쇼가 던진 포크볼을 잡지 못했다.
타자 구자욱은 낫아웃으로 1루를 밟았다. 그리고 시라카와가 후속타자 르윈 디아즈에게 2점 홈런을 허용하며 KIA는 0-2로 끌려갔다.
이날 이 감독은 경기 전 한준수 대신 김태군에게 마스크를 맡겼다. 2차전에서 아쉬운 볼 배합을 보였던 한준수 대신 베테랑 김태군을 믿은 것이다.
그러나 김태군은 풀카운트 상황에서 시라카와에게 포크볼을 요구하고도 떨어지는 공을 몸으로 막지 않았다. 타자 구자욱의 스윙을 이끌어냈지만, 블로킹 대신 미트로 캐치를 시도했다.
결과적으로 공을 잡지 못했고, 낫아웃 상황으로 1루 베이스를 내줬다. 폭투로 기록됐지만, 김태군의 실수로 보는 게 합당했다. 이 실수는 선제 투런포 허용이라는 최악의 결과로 돌아왔다.
김태군은 타석에서 자신의 실수를 만회했다. 2사 주자 1, 2루 기회에서 8번타자 김태군이 타석에 들어섰다. 김태군은 2스트라이크 노볼 상황에서 삼성 선발 최원태의 커브를 받아쳐 1-2로 추격하는 좌전 안타를 날렸다.
이어 9번타자 하주석이 초구 공략에 성공하며 동점을 만들었다. KIA 하위타선은 연속 적시타를 뽑아내며 선발 최원태를 끌어내리는 데 성공했다.
이어 좌완 배찬승이 등판했다. 리드오프 박재현은 삼진으로 물러났다. 대신 KIA는 2회말 승부를 원점으로 돌리는 데 성공했다.
football1229@newspim.com