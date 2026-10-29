[PO] 삼성 디아즈, 2경기 연속 대포 가동...3차전 1회부터 선제 2점 홈런

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성의 거포 르윈 디아즈가 플레이오프(PO·5전3선승제) 2경기 연속 홈런을 터뜨렸다.

디아즈는 29일 광주-기아 챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 3차전에 4번 타자 겸 1루수로 선발 출전해 1회초 2점 홈런을 터뜨렸다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 디아즈. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.29 wcn05002@newspim.com

삼성은 이날 경기 전까지 KIA와 시리즈 전적 1승 1패로 맞서 있었다. 지난 26일 1차전에서 1-5로 패했지만, 27일 2차전에서는 8-3으로 승리하며 분위기를 되찾았다.

3차전에서도 디아즈의 방망이가 먼저 불을 뿜었다. 삼성은 1회초 선두타자 김지찬과 2번 박승규가 연달아 뜬공으로 물러나며 2사 주자 없는 상황에 놓였다.

KIA 선발 시라카와 게이쇼는 3번 구자욱을 상대로도 유리한 볼카운트를 만들었다. 그러나 1볼 2스트라이크에서 던진 포크볼에 구자욱이 헛스윙했지만, 포수 김태군이 공을 잡지 못하면서 상황이 달라졌다. 스트라이크 낫아웃 폭투로 구자욱이 1루를 밟았고, 그대로 끝날 수 있었던 이닝이 이어졌다.

타석에 들어선 디아즈는 KIA가 내준 기회를 놓치지 않았다. 시라카와의 2구째 시속 146㎞ 높은 직구를 힘껏 받아쳤다. 타구는 오른쪽 외야로 높게 뻗어 나갔고, 그대로 담장을 넘어가는 선제 2점 홈런이 됐다.

2사 주자 없는 상황에서 나온 낫아웃 출루가 순식간에 2점으로 연결됐다. 삼성은 디아즈의 한 방으로 1회초부터 2-0으로 앞서 나갔다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 디아즈. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.29 wcn05002@newspim.com

디아즈의 홈런은 이번 PO에서 두 경기 연속 터진 아치다. 앞서 디아즈는 지난 27일 대구에서 열린 2차전에서도 결정적인 투런홈런을 기록했다. 당시 삼성은 0-1로 뒤진 3회말 2사 후 박승규의 동점 적시 2루타와 구자욱의 역전 적시타로 경기를 뒤집었다. 이어 디아즈가 2점 홈런을 터뜨리며 점수 차를 4-1로 벌렸다.

삼성은 이후 최형우의 솔로홈런 등을 보태 8-3으로 승리했다. 1차전에서 단 2안타에 그쳤던 타선이 살아나는 데 디아즈의 장타가 큰 역할을 했다.

디아즈는 2차전에서 3타수 1안타 1홈런 2타점을 기록했고, 이날 3차전에서도 첫 타석부터 홈런을 때려내며 상승세를 이어갔다.

특히 이번 홈런은 햄스트링 부상 여파로 전력질주가 어려운 구자욱의 출루 직후 나왔다는 점에서도 의미가 있었다. 구자욱은 낫아웃 폭투로 1루에 출루했고, 디아즈가 담장을 넘기면서 무리하게 주루할 필요 없이 홈을 밟을 수 있었다.

삼성은 2차전에서 중심타선의 활약으로 승리한 데 이어 3차전에서도 디아즈의 장타로 기선을 제압했다. 시리즈의 균형을 깨뜨릴 중요한 경기에서 디아즈가 다시 한번 자신의 존재감을 드러냈다.

wcn05002@newspim.com