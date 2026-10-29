남양주시, 왕숙지구 대규모 입주 앞두고 대광위와 광역교통 개선 대책 논의

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 29일 왕숙지구 광역교통대책 추진 상황을 점검했다
- 남양주시와 대광위는 주요 교통사업 지연 요인을 논의했다
- 최현덕 시장은 광역철도사업의 시행계획 반영을 요청했다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 대도시권광역교통위원회와 대규모 입주를 앞둔 남양주 왕숙지구의 광역교통개선대책 추진 상황을 점검하고 교통 현안 해결 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.
이번 점검은 왕숙지구 입주에 따른 교통 수요 증가에 대비해 광역교통시설이 적기에 구축될 수 있도록 사업별 진행 상황을 확인하고 지연 요인을 해소하기 위해 마련됐으며 현장점검에는 최현덕 남양주시장과 김용석 대광위원장을 비롯해 관계기관 관계자들이 참석했다.
이날 참석자들은 GTX-B 경춘선 역사 신설과 한강교량 건설 등 주요 광역교통사업의 추진 상황을 살펴보고 사업별 지연 요인과 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.
남양주왕숙지구는 진접읍·진건읍·퇴계원읍 일원 약 1269만㎡ 규모로 조성되는 3기 신도시다. 약 8만 가구가 공급될 예정이며 서울도시철도 9호선 연장과 GTX-B 경춘선 역사 신설, 한강교량 건설, 지방도 383호선 확장 등 철도·도로 사업이 진행되고 있다.
최 시장은 이날 김용석 대도시광역교통위원장에게 정책건의서를 전달하고 대규모 택지 공급에 따른 교통 수요에 대응하기 위해 광역철도사업을 제5차 대도시권 광역교통 시행계획에 반영해 달라고 요청했다.
시는 이번 현장점검을 계기로 관계기관과 협력을 강화하고 주요 광역교통사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적인 협의를 이어갈 계획이다.
최현덕 시장은 "선교통 후입주 원칙이 끝까지 지켜질 수 있도록 관계기관의 적극적인 협조가 필요하다"며 "주요 교통사업이 차질 없이 추진되도록 대광위를 비롯한 관계기관과 긴밀히 협력하고 시민들의 교통 불편을 최소화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com