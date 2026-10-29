[프로축구] 제주, 구자철 어드바이저 의혹 전면 부인…"사실무근, 법적 대응 검토"

AI 핵심 요약beta
- 제주SK는 29일 구자철의 감독 선임 개입 의혹을 부인했다.
- 구단은 에이전시 수수료와 뮌헨 초청 행사를 정상 추진했다고 밝혔다.
- 제주는 허위 사실 유포 시 법적 대응에 나서겠다고 경고했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 제주SK가 구자철 어드바이저를 둘러싼 감독 선임 개입과 부당 이익 취득 의혹을 전면 부인하며 강경 대응을 예고했다.
제주는 29일 구단 공식 SNS를 통해 입장문을 발표하고 "구자철 어드바이저와 관련해 제기된 여러 의혹은 사실이 아니다"라고 밝혔다.
앞서 이날 한 매체는 구 어드바이저가 세르지우 코스타 감독 선임 과정에 관여하고, 특정 에이전시를 통해 부당한 이익을 얻었다는 의혹을 제기했다. 지난여름 진행된 바이에른 뮌헨의 제주 방문과 구단 내 구 어드바이저의 역할을 둘러싼 문제도 거론됐다.
이에 제주는 "세르지우 코스타 감독 선임 과정에서 구 어드바이저가 개입했다는 주장은 사실이 아니다"라며 "감독 선임은 구단의 정식 의사결정 절차에 따라 이뤄졌으며, 관련 계약과 수수료 지급도 내부 승인 절차를 거쳐 정상적으로 집행됐다"라고 반박했다.
특히 에이전시 아인스하나와 구 어드바이저 사이에 특수한 이해관계가 있다는 주장도 부인했다. 구단은 "아인스하나에 지급한 금액은 감독 선임 협상 업무에 대한 정상적인 에이전시 수수료"라며 "해당 금액이 구 어드바이저에게 귀속되거나 개인적인 이익이 발생한 사실은 없다"라고 강조했다.
바이에른 뮌헨 초청 행사에 대해서도 구단 차원에서 추진한 사업이라고 설명했다. 제주는 "유소년 육성과 지역 축구 저변 확대, 구단 브랜드 가치 제고를 목표로 검토하고 추진했다"라며 "특정 개인이 일방적으로 무리한 조건을 만들거나 구단의 이익을 침해한 사안이 아니다"라고 밝혔다. 이어 "관련 손익과 운영 과정 역시 객관적인 자료와 회계 검증을 바탕으로 관리했다"라고 덧붙였다.
구 어드바이저의 업무 범위도 명확히 했다. 구단에 따르면 구 어드바이저는 유소년 육성, 선수 교육, 해외 교류 및 네트워크 구축 분야에서 자문 역할을 수행하고 있다.
제주는 "구 어드바이저가 구단 운영과 인사, 예산, 선수 계약 등을 통제하거나 사적 이익을 취한 사실은 없다"라고 거듭 강조했다.
구단은 향후 허위 사실 유포에 대한 법적 대응 가능성도 열어뒀다. 제주는 "언론의 감시와 비판적 보도를 존중한다"면서도 "확인되지 않은 추측과 익명의 평가, 특정 개인의 명예를 훼손할 수 있는 내용이 사실처럼 보도되고 확산하는 것은 결코 좌시하지 않겠다"라고 밝혔다.
이어 "객관적인 자료와 법적 검토를 바탕으로 필요한 경우 추가 입장을 내고, 구단과 관계자의 권익을 보호하기 위해 단호하게 대응하겠다"라고 덧붙였다.
한편 제주는 올 시즌 승점 46으로 인천 유나이티드와 동률을 이뤘지만, 다득점에서 밀려 7위에 머물며 파이널A 진출에 실패했다.
wcn05002@newspim.com