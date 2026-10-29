[PO] "마무리 아닐 수도"…삼성 박진만 감독, 3차전 원태인 조기 투입 가능성 시사

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성 박진만 감독이 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전에서 원태인을 마무리 투수로만 활용하지 않을 수 있다고 밝혔다.

삼성은 29일 광주-기아 챔피언스필드에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 3차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인(오른쪽)이 27일 열린 PO 2차전에서 마무리 투수로 등판해 1이닝을 깔끔하게 막은 뒤 강민호와 악수를 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

삼성과 KIA는 앞선 두 경기에서 1승씩을 나눠 가졌다. 삼성은 지난 26일 1차전에서 1-5로 패했지만, 27일 2차전에서는 8-3으로 승리하며 시리즈를 원점으로 돌렸다.

이날 승리하는 팀은 한국시리즈 진출까지 단 1승만을 남겨두게 된다. 역대 5전 3선승제 PO에서 1승 1패 이후 3차전을 승리한 팀의 한국시리즈 진출 확률은 56.3%(9회·16회)다.

중요한 일전을 앞두고 박 감독이 꺼내 든 카드는 원태인의 유동적인 불펜 활용이다. 원태인은 삼성의 토종 에이스이자 선발진의 핵심 자원이다. 그러나 정규시즌 35세이브를 기록한 마무리 김재윤이 전거근 부상으로 PO 엔트리에서 이탈하면서 새로운 역할을 맡게 됐다.

박 감독은 김재윤의 공백을 메우기 위해 원태인을 임시 마무리로 낙점했다. 원태인은 지난 27일 2차전에서 8-3으로 앞선 9회초 마운드에 올라 1이닝 2탈삼진 무실점을 기록했다. 선두타자 김선빈과 10구까지 가는 승부 끝에 삼진을 잡았고, 한준수도 삼진으로 돌려세웠다. 이어 하주석을 범타로 처리하며 삼자범퇴로 경기를 마무리했다.

2366일 만의 구원 등판이었다. 익숙하지 않은 보직이었지만 흔들림 없이 마지막 아웃카운트 3개를 책임졌다.

당시 박 감독은 5점 차로 앞선 상황에서도 원태인을 투입한 이유에 대해 "KIA 타선이 만만치 않기 때문에 2차전을 확실하고 깔끔하게 마무리 짓고 싶었다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 27일 열린 PO 2차전에서 마무리 투수로 등판해 1이닝을 깔끔하게 막았다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

그러나 3차전에서는 원태인의 등판 시점이 달라질 수 있다. 박 감독은 이날 경기를 앞두고 원태인의 활용 방안을 묻는 질문에 "말로는 (원)태인이가 마무리라고 했고 마지막에 나갔지만, 3차전은 시리즈의 분수령이기 때문에 마무리가 아닐 수도 있다"라고 밝혔다. 이어 "변동 가능성은 충분히 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

원태인을 반드시 9회에 투입할 필요는 없다는 의미다. 경기 중반이나 후반에 결정적인 승부처가 찾아온다면 원태인을 조기에 투입할 가능성도 열어둔 것이다.

특히 이날 선발 최원태의 투구 내용에 따라 원태인의 등판 시점이 달라질 수 있다. 최원태는 올 시즌 정규시즌 24경기에서 7승 5패 평균자책점 4.68을 기록했다. KIA를 상대로는 3경기에서 1승 1패 평균자책점 8.10으로 고전했다.

지난 5월 17일 KIA전에서는 4이닝 7실점으로 무너졌고, 7월 28일에도 4.1이닝 5실점(4자책점)에 그쳤다. 다만 가장 최근 맞대결인 9월 8일에는 5이닝 1실점으로 승리를 거뒀다.

박 감독은 최원태에 대해 "지난해에는 KIA전에 좋은 모습을 많이 보였는데 올 시즌에는 보여주지 못했다"면서도 "최원태의 구위가 좋다. 1회가 중요할 것 같다"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 27일 열린 PO 2차전에서 마무리 투수로 등판해 1이닝을 깔끔하게 막았다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

다만 최원태가 예상보다 일찍 흔들리거나 경기 중반 접전 상황에서 중요한 승부처가 찾아온다면 박 감독이 원태인을 투입하는 선택을 할 수도 있다.

원태인은 2차전에서 22구를 던졌다. 3차전에서도 불펜 대기가 가능한 상황으로, 박 감독은 단순히 마지막 이닝을 책임지는 역할에 국한하지 않고 다양한 활용 방안을 고려하고 있다. 멀티 이닝 등판 가능성도 배제할 수 없다. 다만 박 감독이 구체적인 투입 시점이나 투구 이닝을 확정한 것은 아니다.

원태인의 보직 변화는 남은 선발 로테이션에도 영향을 미친다. 당초 3차전 선발 후보로 거론됐던 원태인이 불펜으로 이동하면서 최원태가 이날 선발 마운드에 오른다. 4차전 선발은 아직 결정되지 않았다.

박 감독은 앞서 2차전 종료 후 "원태인이 3차전에도 불펜으로 나설 수 있다"라며 "4차전 선발은 3차전이 끝난 뒤 말씀드리겠다"라고 밝힌 바 있다.

원태인이 3차전에서 등판하지 않거나 짧게 던진다면 4차전 선발 등판 가능성도 남아 있다. 반대로 3차전에서 긴 이닝을 소화한다면 남은 시리즈의 투수 운영도 달라질 수밖에 없다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 27일 열린 PO 2차전에서 마무리 투수로 등판해 1이닝을 깔끔하게 막았다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

원태인 역시 보직에 구애받지 않고 팀이 필요한 상황에서 던지겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 2차전 종료 후 "팀이 위험할 때, 급할 때 찾을 투수가 나밖에 없다는 생각으로 스스로 자신감을 심으려 했다"라며 "어느 상황에 나가든 최선의 공을 던지겠다"라고 말했다.

또 "팔 상태는 지금 너무나도 좋다. 이런 역할을 할 수 있는 몸 상태이기 때문에 맡은 것"이라며 자신감을 드러냈다.

삼성은 1차전 패배 이후 2차전 승리로 분위기를 되찾았다. 이제 광주에서 열리는 3차전을 잡는다면 한국시리즈 진출에 한 걸음 더 다가설 수 있다.

박 감독은 그 중요한 승부를 앞두고 원태인을 마무리라는 틀에 가두지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. 2차전에서는 마지막 아웃카운트 3개를 책임졌던 원태인이 3차전에서는 더 이른 순간 승부를 결정짓는 역할을 맡을 수도 있다. 삼성의 에이스가 언제 마운드에 오를까. 이번 경기의 주요 변수로 떠올랐다.

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