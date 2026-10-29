전재수 부산시장 "'해양수도 부산 세일즈단' 출범…기업 유치 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 29일 민관 투자유치 협력체 발대식을 개최했다
- 전재수 시장을 단장으로 전문가·경제단체 등이 세일즈단에 참여했다
- 세일즈단은 네트워크를 활용해 기업 유치와 투자 실행을 지원한다
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금융·인허가 협업 투자 실행 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 민간 전문가와 국내외 경제단체가 참여하는 투자유치 협력체를 출범시키고 기업 유치에 나선다.
시는 29일 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 '해양수도 부산 세일즈단' 발대식과 제1차 투자유치 전략회의를 개최했다고 밝혔다.
세일즈단은 전재수 부산시장을 단장으로 기업·금융·산업 분야 전문가, 국내외 경제단체, 투자유치 유관기관 관계자 등으로 구성됐다.
이방수 전 LG에너지솔루션 사장, 이영석 한국선급 회장, 이영창 전 신한투자증권 대표이사, 빈대인 BNK금융지주 회장, 엄길청 전 경기대 서비스경영전문대학원장, 양재생 부산상공회의소 회장 등이 참여했다.
주한미국상공회의소와 주한유럽상공회의소, 한국산업은행 동남권지역본부 등도 협력기관으로 이름을 올렸다.
이날 행사에서는 세일즈단 위원 위촉식과 부산시의 투자유치 방향 및 추진 전략 공유가 진행됐다. 이어 투자환경과 중점 유치 분야, 투자기업 지원 방안, 유망 기업 및 투자사업 발굴 방안 등을 논의했다.
세일즈단은 앞으로 국내외 기업·투자 네트워크를 활용해 부산에 적합한 투자사업을 찾고 산업별 전문성을 바탕으로 기업별 유치 활동을 지원한다. 투자 검토가 구체화한 사업은 금융과 입지, 인허가 등 분야별 관계기관과 협업해 투자 실행을 뒷받침할 계획이다.
사업별로 관련 위원을 중심으로 소규모 협의체를 운영하는 등 투자 진행 단계에 맞춰 대응하기로 했다.
전재수 시장은 "민간 전문가의 경험과 국내외 네트워크를 활용해 새로운 투자 기회를 발굴하고 실질적인 투자 성과로 연결하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com