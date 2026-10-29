A2O 라이트, 日 오리콘·빌보드 재팬 동반 상승…'니온' 글로벌 흥행

AI 핵심 요약beta
- A2O 라이트가 29일 데뷔곡 ‘니온’으로 일본 오리콘 급상승 1위를 차지했다
- ‘니온’은 오리콘 스트리밍 5위와 빌보드 재팬 4위에 올랐다
- 미국·일본 차트로 확산된 ‘니온’은 국내 음악방송 6관왕을 기록했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 A2O 라이트가 데뷔곡 '니온(NEON)'으로 일본 주요 음악 차트에서 가파른 상승세를 보이며 글로벌 흥행 열기를 이어가고 있다.
29일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트에 따르면 A2O 라이트의 데뷔 디지털 싱글 '니온'은 주간 스트리밍 급상승 랭킹(집계 기간: 10월 19일~25일) 1위를 차지했다. 같은 기간 주간 스트리밍 차트에서도 전주 48위에서 5위로 뛰어오르며 현지에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.
빌보드 재팬에서도 상승세가 두드러졌다. 지난 28일 공개된 '스트리밍 송즈' 차트에서 '니온'은 전주 47위에서 43계단 급등한 4위에 올랐다. 특히 주간 재생수 519만여 회를 기록하며 전주 대비 약 2.3배의 증가세를 보였다. 이는 2주 연속 차트에 이름을 올린 곡 가운데 가장 높은 재생수 증가율로, 일본 내에서 빠르게 확산되고 있는 '니온'의 인기를 실감케 했다.
앞서 A2O 라이트는 미국 빌보드 '글로벌 200' 8위, '글로벌 Excl. U.S.' 3위에 동시 진입하며 주목받았다. 여기에 일본 주요 차트에서도 잇따라 상위권에 오르며 국내를 넘어 해외 음악시장에서 영향력을 넓혀가고 있다.
국내 흥행 열기도 계속되고 있다. '니온'은 멜론 톱100에서 15일 연속 1위를 기록했으며, 써클차트와 스포티파이, 샤잠 등 주요 음원 차트에서도 정상에 올랐다. 또한 '더쇼', '엠카운트다운', '인기가요', 'SHOW K-POP'에서 1위를 차지하고, '쇼챔피언'에서는 2주 연속 정상을 지키며 음악방송 6관왕을 달성했다. 음원과 무대를 아우르는 인기를 입증한 가운데, 국내에서 시작된 '니온' 열풍이 미국과 일본으로 확산되며 글로벌 흥행에 더욱 탄력을 받고 있다.
한편, 국내외 주요 음악 차트에서 상승세를 이어가고 있는 A2O 라이트는 데뷔곡 '니온'으로 활발한 활동을 펼치며 글로벌 팬들과의 접점을 넓혀갈 예정이다.
moonddo00@newspim.com