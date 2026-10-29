[PO] KIA 이범호 감독, 3차전 포수로 다시 김태군..."베테랑 볼 배합 신뢰"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈 이범호 감독이 플레이오프(PO·5전 3선승제) 3차전 선발 포수로 한준수 대신 김태군을 선택했다. 삼성 라이온즈 타자들에 대한 이해도와 볼 배합 능력에서 김태군이 앞선다는 판단이다. 한준수는 경기 후반 승부처에 대타로 활용할 계획이다.

KIA는 29일 광주 기아챔피언스필드에서 삼성과 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 3차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] KIA 포수 김태군. [사진=KIA 타이거즈]

대구에서 열린 1차전에서 5-1로 승리한 KIA는 2차전에서 3-8로 패하며 시리즈 전적 1승 1패를 기록했다. 이날 승리하는 팀이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 진출에 유리한 고지를 점하는 만큼 중요한 승부를 앞두고 있다.

KIA는 이날 박재현(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-김규성(2루수)-김태군(포수)-하주석(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 시라카와 게이쇼다.

선발 포수 주인공이 다시 바뀌었다. KIA는 1차전에서 김태군, 2차전에서 한준수에게 포수 마스크를 맡겼다. 3차전에서는 다시 김태군이 선발로 나선다.

특히 시라카와는 지난 20일 LG 트윈스와의 준플레이오프(준PO) 3차전에서 한준수와 배터리를 이뤄 5이닝 4피안타 9탈삼진 1실점으로 호투했다. 그러나 이 감독은 이번에는 김태군을 선택했다.

이 감독은 경기 전 기자회견에서 "리드하는 것을 보면 김태군이 한준수보다 삼성 타자들을 잘 알고 있는 것 같다. 1, 2차전 볼 배합을 확인했다"고 설명했다.

한준수는 2차전 KIA 선발 아담 올러와 호흡을 맞췄다. 3회 2사까지 잘 잡았지만, 중심 타선을 상대로 연거푸 얻어맞으며 순식간에 4점을 허용한 바 있다.

[서울=뉴스핌] KIA 타이거즈 포수 한준수. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.18 football1229@newspim.com

이어 "시라카와가 LG전에서 한준수와 함께 잘 던졌지만, 상대 팀이 바뀌었다"며 "삼성 타자들을 누가 더 잘 알고 볼 배합을 하는지 체크했다"고 덧붙였다.

포수의 경험도 중요한 판단 기준이었다. 이 감독은 "베테랑으로서 눈썰미나 상대 타자들의 컨디션을 확인하는 부분에서 김태군이 훨씬 빠를 것 같다"며 "김태군은 1차전에서도 볼 배합을 잘해줬다"며 신뢰를 보냈다.

대신 KIA는 경기 후반 승부처에서 한준수의 공격력을 활용할 계획이다. 이 감독은 큰 경기에서는 대타 카드도 굉장히 중요하다"며 "김태군을 먼저 쓰고 한준수는 상황에 맞춰 중요한 순간에 대타로 기용하려 한다"고 말했다.

한편 KIA는 테이블세터에도 변화를 줬다. 앞선 두 경기에서 1·2번 타순의 출루가 저조했던 만큼 박재현과 김호령을 상위 타순에 배치했다.

김호령은 올 시즌 삼성 선발 최원태를 상대로 4타수 2안타 1타점을 기록했다. 박재현 역시 8타수 5안타로 강한 모습을 보였다.

[서울=뉴스핌] KIA 타이거즈 베테랑 내야수 김선빈. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.29 football1229@newspim.com

다리 불편함이 있는 김선빈은 2루수 대신 지명타자로 나선다. 이 감독은 "김선빈의 다리에 조금 묵직한 느낌이 있어 2번에 배치하기는 부담스러웠다"며 "1~3번에 빠른 선수들을 배치하고 김선빈을 6번에 두는 것이 낫다고 판단했다"고 밝혔다.

KIA는 김태군의 경기 운영 능력으로 시라카와의 투구를 뒷받침하고, 한준수를 대타 카드로 남겨두면서 경기 후반까지 승부수를 준비하겠다는 구상이다.

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