[PO] '테이블세터 부진' KIA, 3차전 박재현·김호령 배치…삼성 최원태 상대 전적 고려

AI 핵심 요약beta
- KIA는 29일 PO 3차전 타선을 재구성했다
- 박재현과 김호령을 테이블세터로 전진 배치했다
- 최원태에 강했던 타자들을 앞세워 반격했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 플레이오프(PO·5전 3선승제) 3차전을 앞두고 앞선 두 경기에서 부진했던 테이블세터를 재구성하고, 삼성 라이온즈 선발 최원태에게 강했던 타자들을 대거 배치했다.
KIA는 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 3차전을 앞두고 박재현(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-김규성(2루수)-김태군(포수)-하주석(유격수) 순으로 타선을 구성했다. 선발투수는 시라카와 게이쇼다.
KIA는 앞서 대구에서 열린 PO 1차전에서 삼성을 5-1로 꺾었지만, 2차전에서는 3-8로 패하며 시리즈 전적 1승 1패를 기록했다.
가장 눈에 띄는 대목은 테이블세터다. 1차전에서는 박정우와 박재현, 2차전에서는 박재현과 이호연이 1·2번 타자로 나섰지만 기대만큼의 성과를 내지 못했다.
두 경기에서 테이블세터가 기록한 안타는 2차전 박재현의 내야안타 1개뿐이었다. 이호연이 희생플라이로 타점을 올렸지만, 공격의 활로를 여는 데는 어려움을 겪었다.
김도영과 카스트로, 나성범으로 이어지는 중심 타선은 비교적 좋은 타격감을 유지했다. 그러나 앞선 타자들의 출루가 부족해 득점 기회를 충분히 살리지 못했다.
KIA 이범호 감독도 2차전 패배 이후 테이블세터 구성에 대한 고민을 드러냈다. 중심 타자들을 제외하면 타격감이 좋은 선수가 많지 않아 1·2번 타순을 어떻게 구성할지가 중요하다고 밝혔다.
결국 KIA는 상대 선발투수와의 맞대결 기록을 고려해 박재현과 김호령을 테이블세터로 내세웠다. 박재현은 올 시즌 최원태를 상대로 타율 0.625(8타수 5안타)를 기록하며 강한 모습을 보였다. 김호령 역시 타율 0.500(4타수 2안타)으로 좋은 상대 전적을 남겼다.
하위 타선에도 최원태에게 강했던 타자들을 배치했다. 하주석은 올 시즌 최원태를 상대로 5타수 2안타 2볼넷을 기록했고, 김규성과 김태군도 각각 타율 0.500(4타수 2안타)을 기록했다.
중심 타선에서는 김도영이 최원태를 상대로 타율 0.333을 기록했다. 김도영과 카스트로는 올 시즌 최원태에게 각각 홈런 1개씩을 터뜨린 경험도 있다. 반면 나성범은 최원태를 상대로 4타수 무안타 2볼넷, 김선빈은 4타수 무안타에 그쳤다.
삼성 선발 최원태는 올 시즌 KIA와 세 차례 맞붙어 13.1이닝 1승 1패, 평균자책점 8.10으로 고전했다. 다만 광주에서는 등판한 적이 없다.
KIA는 최원태에게 강했던 타자들을 전면에 배치해 공격력을 끌어올리고, 안방에서 시리즈 주도권을 되찾겠다는 구상이다.
football1229@newspim.com