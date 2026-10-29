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손흥민에 '은퇴설' 김민재·황인범·황희찬 모두 11월 A매치 명단 발탁

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  • 모레노 감독은 29일 김민재·황인범·황희찬을 대표팀에 발탁했다
  • 손흥민 등 주축 포함 26명이 11월 중동 원정에 나선다
  • 한국은 13일 사우디, 17일 카타르와 아시안컵 최종 점검을 치른다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 국가대표 은퇴설과 선수단 내 불화설로 논란의 중심에 섰던 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(FC포르투), 황희찬(샬케04)이 모두 태극마크를 달았다. 로베르트 모레노 감독은 주장 손흥민(LAFC)을 비롯한 기존 핵심 선수들을 다시 불러들이며 11월 중동 원정 2연전에 나설 정예 명단을 구성했다.

모레노 한국 축구대표팀 임시 감독은 29일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 기자회견을 열고 11월 A매치에 나설 26명의 소집 명단을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 모레노 감독이 29일 11월 A매치를 소화하는 축구 대표팀 명단을 발표했다. [사진 = 대한축구협회] 2026.10.29 wcn05002@newspim.com

한국은 다음 달 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 원정 평가전을 치른다. 두 경기 모두 카타르 도하에서 열리며, 내년 1월 개최되는 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵을 앞둔 마지막 점검 무대다.

이번 명단 발표의 최대 관심사는 김민재, 황인범, 황희찬 등 이른바 '96라인'의 발탁 여부였다. 한국은 지난 9~10월 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄과 네 차례 평가전을 치러 2승 1무 1패를 기록했다. 그러나 마지막 우즈베키스탄전 이후 김민재와 황인범, 황희찬의 국가대표 은퇴설이 제기되면서 논란에 휩싸였다.

여기에 세 선수가 주장 손흥민의 리더십에 불만을 품었다는 불화설까지 확산됐다. 다만 선수들 사이의 갈등이나 동반 은퇴 의사가 공식적으로 확인된 것은 아니다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 손흥민이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 패한 뒤 한국 응원단을 향해 인사하고 다.

논란이 커지는 상황에서 모레노 감독은 "팀보다 위대한 선수는 없다"는 원칙을 강조했다. 하지만 이번 명단에서는 세 선수 모두를 발탁하며 전력 유지에 무게를 뒀다.

손흥민(LAFC) 역시 변함없이 대표팀에 이름을 올렸다. 손흥민은 오랜 기간 한국 공격을 이끌어 온 주장이고, 김민재와 황인범은 각각 수비와 중원의 핵심이다. 황희찬도 빠른 스피드와 돌파력을 갖춘 공격 자원이다.

다만 김민재의 몸 상태는 변수다. 김민재는 지난 22일 아스널과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기에서 전반만 소화한 뒤 교체됐고, 26일 프라이부르크와의 독일 분데스리가 경기에서는 결장했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민재. [사진=로이터] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

기존 주축 선수들도 대거 포함됐다. 공격진에는 손흥민을 비롯해 오현규(베식타시), 오세훈(시미즈), 이동경(울산)이 이름을 올렸다.

미드필더에는 황인범과 황희찬, 이강인(AT 마드리드), 이재성(마인츠), 정우영(우니온 베를린), 엄지성(스완지시티), 송민규(CD 나시오날), 박진섭(저장), 김봉수(대전), 박태준(김천 상무), 손정범(서울)이 발탁됐다.

수비진은 김민재를 중심으로 설영우(아우크스부르크), 최준(서울), 이한범(클뤼프 브루게), 김지수(브렌트포드), 신민하(강원), 조현택(울산), 이명재(대전)가 구성한다. 골키퍼에는 김승규(도쿄), 조현우(울산), 송범근(전북)이 선발됐다.

새로운 얼굴도 눈에 띈다. FC서울의 K리그1 우승에 힘을 보탠 미드필더 손정범과 강원FC 수비수 신민하가 처음으로 A대표팀에 발탁됐다.

아시안게임 금메달 멤버인 엄지성도 대표팀에 복귀했다. 엄지성은 지난 9~10월 A매치 당시 아시안게임에 참가하면서 모레노 감독의 첫 소집 명단에는 포함되지 못했다. 반면 이기혁(강원FC)과 배준호(스토크시티)는 이번 명단에서 제외됐다.

[서울=뉴스핌] 11월 A매치를 소화하는 축구 대표팀 명단. [사진 = 대한축구협회] 2026.10.29 wcn05002@newspim.com

모레노 감독은 지난 9~10월 A매치 4연전을 앞두고 30명을 소집했지만, 이번에는 26명으로 규모를 줄였다. 국내에서 네 경기를 치렀던 이전 소집과 달리 중동 원정 2연전을 소화하는 일정도 고려된 것으로 보인다.

모레노 감독은 명단 발표 이후 유럽으로 이동해 해외파 선수들의 경기력과 몸 상태를 점검할 예정이다. 이 과정에서 김민재와 황인범, 황희찬 등 주요 선수들과도 대화를 나눌 것으로 예상된다.

이번 중동 원정은 모레노 감독에게도 중요한 무대다. 현재 임시 사령탑인 그의 계약은 11월까지다. 사우디아라비아와 카타르를 상대로 거둘 경기 결과와 대표팀 운영에 대한 평가가 향후 거취에 영향을 미칠 수 있다.

은퇴설과 불화설 속에서도 기존 주축 선수들을 다시 선택한 모레노 감독. 올해 마지막 A매치에서는 경기력뿐 아니라 논란 이후 대표팀이 어떤 모습을 보여줄지도 관심사로 떠올랐다.

◆ 11월 A매치 축구대표팀 명단(26명)

▲골키퍼 = 김승규(도쿄) 조현우(울산) 송범근(전북)

▲수비수 = 설영우(아우크스부르크) 최준(서울) 이한범(클뤼프 브루게) 김민재(뮌헨) 김지수(브랜트포드) 신민하(강원) 조현택(울산) 이명재(대전)

▲미드필더 = 박진섭(저장) 김봉수(대전) 손정범(서울) 황인범(포르투) 박태준(김천) 이재성(마인츠) 이강인(AT 마드리드) 정우영(우니온 베를린), 엄지성(스완지시티) 송민규(CD 나시오날) 황희찬(샬케04)

▲공격수 = 이동경(울산) 손흥민(LAFC) 오현규(베식타시) 오세훈(시미즈)

wcn05002@newspim.com

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은행 고정형 주담대 금리 첫 5% 돌파 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 은행권 고정형 주택담보대출 금리가 연 5.11%로 통계 작성 이후 처음으로 5%를 넘어 역대 최고치를 기록했다. 전체 주담대 금리도 5개월 연속 상승했다. 한국은행이 29일 발표한 '2026년 9월 금융기관 가중평균금리'에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 대출금리는 연 4.57%로 전월보다 0.17%포인트(p) 상승했다. 가계대출과 기업대출 금리가 모두 오른 영향이다. [자료=한국은행] 가계대출 금리는 연 4.96%로 전월보다 0.20%p 올랐다. 주담대 금리는 연 4.88%로 0.22%p 상승하며 지난 5월 이후 5개월 연속 오름세를 이어갔다. 일반신용대출은 연 6.49%로 0.16%p, 전세자금대출은 연 4.57%로 0.22%p 각각 상승했다. 주담대 금리를 유형별로 보면 고정형은 연 5.11%로 전월보다 0.23%p 올랐다. 지난해 10월 이후 12개월 연속 상승한 것으로, 한은이 고정형과 변동형 금리를 구분해 통계를 작성하기 시작한 2013년 1월 이후 가장 높은 수준이다. 변동형 금리도 연 4.76%로 0.23%p 상승하며 4개월 연속 올랐다. 김성준 한국은행 금융통계팀장은 "고정형 주담대 금리가 5%를 상회한 것은 2013년 1월 통계 편제 이후 처음"이라며 "국내외 시장금리가 오르면서 지표금리인 은행채 금리가 상승한 것이 가장 큰 요인"이라고 말했다. 지난해 10월부터 올해 9월까지 은행채 5년물 금리는 154bp(1bp=0.01%p) 상승했다. 같은 기간 일반 고정형 주담대 금리는 146bp 올랐다. 올해 7월까지 보금자리론 금리가 다섯 차례에 걸쳐 총 125bp 인상된 점도 고정형 주담대 금리 상승에 영향을 미쳤다. 주담대 고정금리 비중은 오히려 줄었다. 신규취급액 기준 주담대 고정금리 비중은 34.2%로 전월보다 1.1%p 하락했다. 반면 전체 가계대출의 고정금리 비중은 24.0%로 0.5%p 상승하며 2개월 연속 오름세를 이어갔다. 가계대출 금리 상승에는 8월 기준금리 인상 이후 시장금리 움직임이 반영됐다. 지난달 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 3.17%로 전월보다 0.20%p 올랐고 은행채(AAA) 5년물 금리도 4.35%에서 4.53%로 상승했다. 김 팀장은 "8월 27일 기준금리 인상 이후 9월에는 CD와 은행채 등 장단기 시장금리가 대체로 20bp 안팎 상승했다"며 "가산금리 조정이나 가계대출 관리 강화도 영향을 미칠 수 있지만 9월 대출금리 상승에는 시장금리 상승이 가장 크게 작용한 것으로 판단한다"고 말했다. 기업대출 금리는 연 4.49%로 전월보다 0.19%p 상승했다. 대기업대출 금리는 4.37%로 0.16%p, 중소기업대출 금리는 4.63%로 0.25%p 각각 올랐다. 중소기업대출은 CD와 은행채 6개월물 등 지표금리 상승이 반영된 반면 대기업대출은 일부 은행의 저금리 대출 취급이 늘면서 상승폭이 상대적으로 작았다. 저축성수신금리는 연 3.45%로 전월보다 0.24%p 상승했다. 순수저축성예금 금리는 3.39%로 0.25%p, 시장형금융상품 금리는 3.69%로 0.16%p 각각 올랐다. 대출금리보다 수신금리가 더 큰 폭으로 오르면서 신규취급액 기준 예대금리차는 1.12%p로 전월보다 0.07%p 축소됐다. 잔액 기준 예대금리차는 2.21%p로 0.01%p 확대됐다. 비은행금융기관의 1년 만기 정기예·탁금 금리는 저축은행을 제외하고 모두 상승했다. 기관별로는 ▲저축은행(3.81%) ▲신용협동조합(3.69%) ▲상호금융(3.44%) ▲새마을금고(3.62%)로 집계됐다. 일반대출 금리는 ▲저축은행(9.80%) ▲신협(5.25%) ▲상호금융(5.09%) ▲새마을금고(4.97%)로 나타났다. eoyn2@newspim.com 2026-10-29 12:00
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김포·구리 등 그린벨트 풀어 7.7만가구 조성 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 경기 김포시 고촌읍 아라지구와 구리시 사노동 건원지구, 하남시 미사동 K-컬처 등을 포함해 서울 경계와 인접한 수도권 6개 구역이 그린벨트(개발제한구역)에서 해제돼 공공택지로 개발된다. 이들 6개 신규 공공택지에서는 총 7만6700가구의 주택이 공급될 예정이다. 정부는 지난 8월 13일 발표한 '주택 신속공급대책'에서 공개한 3곳의 2만7200가구를 포함해 수도권에 총 10만4000가구 규모의 신규 택지를 공급한다는 계획이다. 다만 이번 대책에서 서울 지역 공급 물량은 발표되지 않았다. 29일 국토교통부에 따르면 정부는 '8·13 주택 신속공급방안'의 후속 조치로 수도권 신규 공공택지 후보지 6곳을 선정하고 총 7만6700가구를 공급할 방침이다. 지역별 공급 물량은 ▲김포아라 3만7000가구 ▲구리건원 1만4600가구 ▲하남미사 K-컬처 1만2000가구 ▲하남감일2 6500가구 ▲의정부다락원 2600가구 ▲고양대곡지식융합확장 4000가구다. 수도권 신규 지정 공공택지 위치도 [자료=국토부] 이번 후보지는 경기도 김포시, 구리시, 하남시, 의정부시, 고양시 내 총 6곳이며 모두 서울 경계로부터 약 5㎞ 이내에 위치한 교통 요충지로 도심 접근성이 뛰어나다. 정부는 8·13대책에서 신규 공공주택지구를 추가 지정해 총 10만가구 주택공급 계획을 밝힌 바 있다. 이 중 서울강서, 남양주도심, 경기광주역세권2지구의 2만7200가구 입지는 앞서 발표됐으며 이번에 나머지 7만6700가구의 신규택지 후보지가 추가로 발표됐다. 이번에 공공택지 후보지로 지정된 그린벨트 해제 예정지역은 이미 훼손돼 환경적 보전가치가 낮은 개발제한구역으로 난개발이 진행 중이거나 우려되는 지역이라 계획적·체계적인 개발이 필요한 곳이란 게 국토부의 설명이다. 특히 해당 지구에서는 청년·신혼부부 등 실수요자가 좋은 입지, 품질 좋은 주택에서 안정적으로 거주할 수 있도록 신속하게 주택 공급을 추진할 계획이다. 김포시 고촌면 일대 아라지구는 서울 강서구와 인접해 있고 한강변에 위치해 주택수요가 높은 지역이다. 인근에 서울지하철5호선 연장사업이 추진 중이며 김포한강로, 수도권 제1순환고속도로 등도 위치해 지역간 이동이 편리한 곳이다.  구리시 사노동 일원 건원지구에서는 1만4600가구가 공급된다. 당초 '구리 E-커머스 신성장 첨단도시 조성사업'을 추진했으나 사업성 부족 등을 사유로 장기간 보류된 지역으로 공공주택사업지구로 사업방식을 전환해 조성할 예정이다. 수도권 제1순환고속도로와 인접하고 잠실역까지 30분대 이동이 가능하며, 용암천, 왕숙천 등으로 둘러싸인 지역으로, 농수산물도매시장 이전 검토 등을 통한 자족기능 강화와 함께 수변생활권을 조성할 계획이다. 하남시 미사동 미사K-컬처, 1.2만호) 미사섬 인근으로 5호선이 위치하고 있고, 주변에 3호선, 9호선 연장사업이 추진 중으로 개통 시 서울 내 주요역까지의 접근성이 대폭 개선될 예정이며, 미사경정공원, 한강 수변 등 우수한 경관자원도 보유하고 있다. 하남시 감일동 감일2지구에선 6500가구가 공급된다. 감이천을 통한 올림픽공원, 한강으로의 접근성이 우수한 지역으로 인근 하남 감일지구 내 추진 중인 3호선 연장사업과 연계한 대중교통 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 기존 감일지구와 연계된 통합생활권으로 조성하고, 인근에 위치한 3기 신도시 하남교산지구 광역교통개선대책과도 함께 연계해 서하남IC 개선 검토 등 하남시 내 교통난 해소방안을 적기에 마련할 계획이다. 의정부시 호원동 의정부다락원지구엔 2600가구 공급된다. 주한미군 반환공여지인 캠프잭슨이 포함된 부지로 인근에 도봉산, 중랑천 등이 위치하여 자연경관이 뺴어나고, 지하철 1호선과 7호선 환승역인 도봉산역과의 접근성도 우수한 지역이다. 고양시 대곡동 고양대곡지식융합확장지구엔 4000가구를 짓는다. 대곡역은 GTX-A, 3호선 등 5개의 철도노선이 만나는 펜타역세권임에도 불구하고, 현재 개발 중인 기존 고양대곡지식융합지구는 대곡역 북측만 포함하고 있어, 남측을 포함한 체계적인 역사개발에 한계가 있는 지역이다. 이에 기존 고양대곡지식융합지구에 더해 대곡역 남측 부지도 일부 포함하여 환승체계 개선 등을 통해 단절된 역사를 입체적으로 연결하고 완성형 통합역세권으로 개발할 예정이다. 아울러 정부는 지난 8.13대책을 통해 마련한 '공공택지 최단기 착공모델'을 이번 신규택지 6곳에 적용한다. 이를 통해 지구지정 단계부터 단계별 조기화 방안을 적용하여 '30년 내 착공을 목표로 신속하게 공급을 추진할 계획이다.  이와 함께 국토부는 발표지구의 투기 근절을 위해 투기방지 대책도 철저하게 시행할 방침이다. 미공개 개발정보를 이용한 투기 여부 등을 확인하기 위해 국토교통부와 사업제안자인 LH의 전 직원과 업무관련자의 직계존비속의 토지 소유 여부를 조사했으며, 그 결과 투기 의심 사례는 확인되지 않았다. 지구와 인근 지역 내 최근 3년간 거래 2,917건을 대상으로 이상거래 조사수행 대상 654건을 선별하였으며, 추가 기획조사 등을 통해 위법의심 거래 적발 시 수사도 철저히 의뢰할 예정이다. 마지막으로 지난 8.13대책 시 신규택지 발표를 예고하면서 서울 GB 전역과 서울 인접 수도권 GB 등을 토지거래허가구역으로 지정한 바 있다. 당시 지정된 지역 중 이번 발표한 신규택지 후보지의 영향권은 제외하고, 나머지 지역은 토지거래허가구역을 해제하여 국민 재산권 제약을 최소화하는 한편, 후보지 일대의 투기 수요는 철저히 차단할 계획이다. 홍지선 국토부 장관은 "청년·신혼부부 등 실수요자가 선호하는 우수한 지역에 지속적으로 주택을 공급하는 것이 그 무엇보다 중요하다"며 "이번 신규택지는 지구 지정부터 착공까지 모든 절차에 최단기 착공 모델을 적용하여 신속하게 공급하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.  donglee@newspim.com 2026-10-29 10:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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