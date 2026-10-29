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머크, 대전 바이오 생산센터 준공...아태 단일 투자 최대 규모

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  • 머크는 29일 대전에 4300억원 규모 생산센터를 완공했다
  • 아시아태평양 최대 단일 투자로 바이오의약품 소재를 생산한다
  • 대전시는 300명 이상 고용과 지역 바이오산업 성장을 전망했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

둔곡지구 4만 3000㎡ 부지...바이오의약품 핵심 소재 생산

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 글로벌 생명과학 기업 머크(Merck)가 4300억 원을 투자한 바이오의약품 소재 생산시설을 대전에 완공했다. 아시아·태평양 지역에서 머크가 진행한 단일 투자 가운데 최대 규모로 300명 이상의 신규 고용이 예상된다.

대전시는 29일 유성구 둔곡지구에서 머크의 아시아태평양 바이오프로세싱 생산센터 준공식이 열렸다고 밝혔다.

29일 대전 둔곡지구에서 열린 머크 아시아태평양 바이오프로세싱 생산센터 준공식. [사진=대전시] 2026.10.29 nn0416@newspim.com

이날 행사에는 산업통상부와 대전시 관계자, 장 샤를 위르트 머크 라이프사이언스 최고경영자(CEO)를 비롯해 국내외 산업계와 대학, 연구기관 관계자 등 200여 명이 참석했다.

이번 생산센터 건립은 민선 8기부터 추진된 외국인 투자유치 사업이다.

대전시는 2022년 9월 머크 관계자들의 둔곡지구 방문을 시작으로 본격적인 투자유치에 나섰다. 당시 이장우 시장은 같은 해 10월 머크 한국 본사와 11월 독일 본사를 직접 찾아 투자 협의를 진행했다. 이후 2023년 5월 대전시와 산업통상자원부, 머크가 바이오 공정시설 설립을 위한 투자협력 양해각서(MOU)를 체결하면서 사업이 구체화됐다.

같은 해 9월 외국인투자지역 입주계약이 체결됐으며 머크는 2024년 2월 이사회에서 3억 유로 규모의 투자를 최종 확정했다. 이어 2024년 5월 생산센터 착공식이 열렸고 약 2년 5개월간의 건설 과정을 거쳐 이번에 준공됐다.

이번 생산센터 건립에는 시설과 설비 구축 비용을 포함해 총 3억 유로(약 4300억 원)가 투입됐다. 머크가 아시아·태평양 지역에서 추진한 단일 투자 사업 중 가장 큰 규모다. 

센터는 둔곡지구 내 약 4만 3000㎡ 부지에 조성됐으며 바이오의약품 개발과 제조에 필요한 핵심 소재를 생산한다.

주요 생산 품목은 세포 배양에 사용하는 건조 분말 배지와 관련 용액, 원부자재 등이다. 세포 배양배지는 바이오의약품 생산 과정에서 세포의 성장과 증식에 필요한 영양분을 공급하는 소재다.

국내 바이오의약품 제조기업들은 그동안 주요 소재 상당 부분을 해외 공급망에 의존해 왔다. 이번 생산시설 가동으로 국내에서도 관련 소재를 공급받을 수 있는 기반이 마련됐다.

지역경제 측면에서는 생산시설 운영에 따른 일자리 창출과 연관 산업의 성장 효과가 예상된다.

대전시는 센터 건립과 운영을 통해 300명 이상의 신규 고용이 발생할 것으로 전망하고 있다. 지역 대학 및 연구기관과 연계한 바이오 전문인력 양성도 추진할 계획이다. 특히 대덕연구개발특구의 연구개발 인프라와 머크의 생산기술을 연계해 지역 바이오 소재·부품·장비 기업과의 협력 범위를 확대한다는 방침이다.

시는 이번 생산센터 준공을 계기로 글로벌 기업과 지역 기업 간 협력체계를 구축하고 연구개발부터 소재 생산과 인력 양성으로 이어지는 산업 기반을 강화할 계획이다.

장 샤를 위르트 머크 라이프사이언스 CEO는 "바이오의약품 제조의 모든 단계에서 핵심 소재를 안정적으로 확보하는 것은 필수적"이라며 "아시아태평양 바이오프로세싱 생산센터를 통해 지역 내 바이오의약품 제조기업에 첨단 생산 역량을 제공하고 공급 안정성을 높이겠다"고 말했다.

허태정 대전시장은 "대덕특구의 연구개발 역량과 글로벌 기업의 기술력이 연계될 수 있도록 지원하고 지역 대학과 연구기관, 기업, 병원 등이 협력하는 바이오산업 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

한편 대전시는 머크와의 협력을 바탕으로 지역 바이오기업의 공급망 참여를 확대하고 전문인력 확보를 위한 산학연 협력사업도 추진할 예정이다.

nn0416@newspim.com

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김포·구리 등 그린벨트 풀어 7.7만가구 조성 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 경기 김포시 고촌읍 아라지구와 구리시 사노동 건원지구, 하남시 미사동 K-컬처 등을 포함해 서울 경계와 인접한 수도권 6개 구역이 그린벨트(개발제한구역)에서 해제돼 공공택지로 개발된다. 이들 6개 신규 공공택지에서는 총 7만6700가구의 주택이 공급될 예정이다. 정부는 지난 8월 13일 발표한 '주택 신속공급대책'에서 공개한 3곳의 2만7200가구를 포함해 수도권에 총 10만4000가구 규모의 신규 택지를 공급한다는 계획이다. 다만 이번 대책에서 서울 지역 공급 물량은 발표되지 않았다. 29일 국토교통부에 따르면 정부는 '8·13 주택 신속공급방안'의 후속 조치로 수도권 신규 공공택지 후보지 6곳을 선정하고 총 7만6700가구를 공급할 방침이다. 지역별 공급 물량은 ▲김포아라 3만7000가구 ▲구리건원 1만4600가구 ▲하남미사 K-컬처 1만2000가구 ▲하남감일2 6500가구 ▲의정부다락원 2600가구 ▲고양대곡지식융합확장 4000가구다. 수도권 신규 지정 공공택지 위치도 [자료=국토부] 이번 후보지는 경기도 김포시, 구리시, 하남시, 의정부시, 고양시 내 총 6곳이며 모두 서울 경계로부터 약 5㎞ 이내에 위치한 교통 요충지로 도심 접근성이 뛰어나다. 정부는 8·13대책에서 신규 공공주택지구를 추가 지정해 총 10만가구 주택공급 계획을 밝힌 바 있다. 이 중 서울강서, 남양주도심, 경기광주역세권2지구의 2만7200가구 입지는 앞서 발표됐으며 이번에 나머지 7만6700가구의 신규택지 후보지가 추가로 발표됐다. 이번에 공공택지 후보지로 지정된 그린벨트 해제 예정지역은 이미 훼손돼 환경적 보전가치가 낮은 개발제한구역으로 난개발이 진행 중이거나 우려되는 지역이라 계획적·체계적인 개발이 필요한 곳이란 게 국토부의 설명이다. 특히 해당 지구에서는 청년·신혼부부 등 실수요자가 좋은 입지, 품질 좋은 주택에서 안정적으로 거주할 수 있도록 신속하게 주택 공급을 추진할 계획이다. 김포시 고촌면 일대 아라지구는 서울 강서구와 인접해 있고 한강변에 위치해 주택수요가 높은 지역이다. 인근에 서울지하철5호선 연장사업이 추진 중이며 김포한강로, 수도권 제1순환고속도로 등도 위치해 지역간 이동이 편리한 곳이다.  구리시 사노동 일원 건원지구에서는 1만4600가구가 공급된다. 당초 '구리 E-커머스 신성장 첨단도시 조성사업'을 추진했으나 사업성 부족 등을 사유로 장기간 보류된 지역으로 공공주택사업지구로 사업방식을 전환해 조성할 예정이다. 수도권 제1순환고속도로와 인접하고 잠실역까지 30분대 이동이 가능하며, 용암천, 왕숙천 등으로 둘러싸인 지역으로, 농수산물도매시장 이전 검토 등을 통한 자족기능 강화와 함께 수변생활권을 조성할 계획이다. 하남시 미사동 미사K-컬처, 1.2만호) 미사섬 인근으로 5호선이 위치하고 있고, 주변에 3호선, 9호선 연장사업이 추진 중으로 개통 시 서울 내 주요역까지의 접근성이 대폭 개선될 예정이며, 미사경정공원, 한강 수변 등 우수한 경관자원도 보유하고 있다. 하남시 감일동 감일2지구에선 6500가구가 공급된다. 감이천을 통한 올림픽공원, 한강으로의 접근성이 우수한 지역으로 인근 하남 감일지구 내 추진 중인 3호선 연장사업과 연계한 대중교통 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 기존 감일지구와 연계된 통합생활권으로 조성하고, 인근에 위치한 3기 신도시 하남교산지구 광역교통개선대책과도 함께 연계해 서하남IC 개선 검토 등 하남시 내 교통난 해소방안을 적기에 마련할 계획이다. 의정부시 호원동 의정부다락원지구엔 2600가구 공급된다. 주한미군 반환공여지인 캠프잭슨이 포함된 부지로 인근에 도봉산, 중랑천 등이 위치하여 자연경관이 뺴어나고, 지하철 1호선과 7호선 환승역인 도봉산역과의 접근성도 우수한 지역이다. 고양시 대곡동 고양대곡지식융합확장지구엔 4000가구를 짓는다. 대곡역은 GTX-A, 3호선 등 5개의 철도노선이 만나는 펜타역세권임에도 불구하고, 현재 개발 중인 기존 고양대곡지식융합지구는 대곡역 북측만 포함하고 있어, 남측을 포함한 체계적인 역사개발에 한계가 있는 지역이다. 이에 기존 고양대곡지식융합지구에 더해 대곡역 남측 부지도 일부 포함하여 환승체계 개선 등을 통해 단절된 역사를 입체적으로 연결하고 완성형 통합역세권으로 개발할 예정이다. 아울러 정부는 지난 8.13대책을 통해 마련한 '공공택지 최단기 착공모델'을 이번 신규택지 6곳에 적용한다. 이를 통해 지구지정 단계부터 단계별 조기화 방안을 적용하여 '30년 내 착공을 목표로 신속하게 공급을 추진할 계획이다.  이와 함께 국토부는 발표지구의 투기 근절을 위해 투기방지 대책도 철저하게 시행할 방침이다. 미공개 개발정보를 이용한 투기 여부 등을 확인하기 위해 국토교통부와 사업제안자인 LH의 전 직원과 업무관련자의 직계존비속의 토지 소유 여부를 조사했으며, 그 결과 투기 의심 사례는 확인되지 않았다. 지구와 인근 지역 내 최근 3년간 거래 2,917건을 대상으로 이상거래 조사수행 대상 654건을 선별하였으며, 추가 기획조사 등을 통해 위법의심 거래 적발 시 수사도 철저히 의뢰할 예정이다. 마지막으로 지난 8.13대책 시 신규택지 발표를 예고하면서 서울 GB 전역과 서울 인접 수도권 GB 등을 토지거래허가구역으로 지정한 바 있다. 당시 지정된 지역 중 이번 발표한 신규택지 후보지의 영향권은 제외하고, 나머지 지역은 토지거래허가구역을 해제하여 국민 재산권 제약을 최소화하는 한편, 후보지 일대의 투기 수요는 철저히 차단할 계획이다. 홍지선 국토부 장관은 "청년·신혼부부 등 실수요자가 선호하는 우수한 지역에 지속적으로 주택을 공급하는 것이 그 무엇보다 중요하다"며 "이번 신규택지는 지구 지정부터 착공까지 모든 절차에 최단기 착공 모델을 적용하여 신속하게 공급하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.  donglee@newspim.com 2026-10-29 10:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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