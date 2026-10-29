캣츠아이, 내년 2월 KSPO 돔서 첫 단독 내한공연

AI 핵심 요약beta
- 캣츠아이가 29일 2027년 2월 첫 단독 내한공연을 발표했다
- 캣츠아이는 1월 27일 일본을 시작으로 아시아 투어에 나선다
- 전석 매진된 와일드월드 투어는 3월 5일 뉴질랜드에서 막을 내린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하이브 레이블즈 글로벌 걸그룹 캣츠아이가 내년 2월 첫 단독 내한공연을 열고 국내 팬들과 만난다.
캣츠아이는 전석 매진을 기록 중인 '와일드월드 투어'의 아시아, 호주, 뉴질랜드 공연 일정을 29일 새롭게 발표했다. 라이브네이션이 주최하는 이번 투어는 2027년 1월 27일 일본 요코하마 아레나에서 시작해 마닐라, 홍콩, 서울, 세부, 싱가포르, 방콕, 타이베이에서 공연을 이어간다. 이후 호주 시드니와 멜버른을 거쳐 3월 5일 뉴질랜드 오클랜드의 스파크 아레나에서 대장정을 마무리한다.
이번 추가 공연은 현재 진행 중인 유럽, 영국, 북미 투어가 전석 매진을 기록한 데 이어 발표됐다. 캣츠아이의 '와일드월드 투어'는 지난 5월 개최 소식이 처음 발표된 이후 티켓 오픈 48시간 만에 전석 매진을 기록하며 올해 가장 기대되는 투어 중 하나로 주목받았다.
투어는 지난 9월 1일 아일랜드 더블린의 3아레나에서 막을 올렸으며, 런던, 맨체스터, 파리, 마이애미, 애틀랜타, 샬럿 등에서 공연을 진행했다. 북미 투어는 이번 주 금요일 캐나다 몬트리올의 벨 센터에서 이어진다.
자세한 사항은 캣츠아이 공식 팬 플랫폼 위버스, 공식 웹사이트, 라이브네이션코리아 공식 소셜 미디어 채널 및 예매 페이지에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com