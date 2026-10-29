[프로야구] 美롱비치·울산·KIA·LG, 2026 KBO-울산 폴리그 준결승 진출

AI 핵심 요약beta
- KBO는 29일 롱비치·울산·KIA·LG의 준결승 진출을 확정했다
- 준결승은 30일 울산 문수구장에서 롱비치-LG, 울산-KIA로 치러진다
- 승자는 31일 오후 2시 결승에서 맞붙으며 주요 채널이 생중계한다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 울산-KBO 폴리그(2026 울산-KBO Fall League) 준결승 진출팀이 확정됐다.
KBO는 29일 "폴리그가 지난 28일 예선 일정을 모두 마친 가운데 미국 롱비치 코스트, 울산, KIA, LG가 준결승 진출을 확정했다"고 밝혔다.
준결승은 오는 30일 울산 문수구장에서 열린다. 정오에는 예선 1위 롱비치와 4위 LG가, 같은날 오후 6시에는 2위 울산과 3위 KIA가 결승 진출을 다툰다.
두 경기 승자는 31일 오후 2시 같은 장소에서 결승전을 펼친다.
롱비치는 올해 대회 처음 참가했다. 이번 예선에서 8승 2무(승률 1.000)을 기록해 1위를 차지했다. 특히 평균자책점 1.50을 기록한 마운드 덕에 무패 행진을 이끌었다.
MLB 파트너 리그인 파이오니어 베이스볼 리그 소속 롱비치는 해외 참가팀 가운데 유일하게 준결승에 올랐다. 4위 LG를 상대로 결승 진출에 도전한다.
올해 KBO 퓨처스리그에 처음 참가한 울산은 남부리그 1위로 챔피언 결정전에 진출했고, 이번 대회 예선에서도 5승 2무 1패로 2위를 확정했다. 울산은 3위 KIA를 상대로 결승 진출에 도전한다.
한편, 예선 마지막 날 KBO 5개 팀이 승률 5할로 동률을 이뤄 치열한 순위 경쟁이 펼쳐졌다.
KIA는 삼성전에서 7-3으로 역전승을 거둬 3위를 확정했다. LG는 멜버른과 최종전에서 4-1 승리를 거둬 4위에 올랐다.
한편 울산 문수야구장에서 열리는 준결승과 결승전은 KBSN 스포츠(준결승1경기), KBS 라이프(준결승2경기, 결승) 및 KBO 공식 유튜브를 통해 생중계된다.
willowdy@newspim.com