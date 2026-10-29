[MLS] 니하오? 내아들? 손흥민 인종차별 논란에 당사자 직접 해명

AI 핵심 요약beta
- 28일 LAFC 관중이 손흥민 인종차별 발언 의혹을 부인했다
- 관중은 중국어가 아닌 스페인어로 외쳤다고 해명했다
- LAFC와 MLS는 해당 논란에 공식 입장을 내지 않았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로축구리그(MLS) LAFC 손흥민을 향해 인종차별적 발언을 했다는 의혹을 받는 관중이 직접 해명에 나섰다.
해당 관중은 지난 28일(한국시간) LAFC 구단 팬 채널 'LAFC 팬스'에 "손흥민에게 중국어 인사말 '니하오(안녕하세요)'를 외쳐 인종차별을 했다는 의혹은 사실이 아니다"라고 주장했다.
이는 26일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 LAFC와 LA 갤럭시와의 2026 MLS 32라운드 경기(2-2 무) 후 일어났다.
SNS를 통해 공개된 영상에서 LAFC 유니폼을 입은 한 관중이 그라운드를 떠나는 손흥민에게 중국어로 "니하오(안녕하세요)"라고 반복해서 외쳤다. 손흥민은 그런 관중을 가만히 바라보기만 했다.
상대의 정체성을 무시한 채 동아시아 사람을 중국인으로 간주하고 중국인처럼 대하는 것은 상대의 문화에 대한 몰이해적인 일종의 인종차별적 행동이다.
미국 내부는 물론 현지 매체에서도 이를 "무감각하고 인종차별적 행위"라고 지적했다.
이 관중은 "내가 외친 말은 '니하오'가 아니라 스페인어 '내 아들(Mi hijo)'"라며 손흥민의 성 '손'이 아들을 의미하는 영어 단어(son)를 연결해 불렀다고 말했다.
스페인어에서는 비슷한 모음일 경우, 축약해서 발음한다. 이때 'Mi hijo[mi ixo]'가 'mijo[mixo]'처럼 들렸으리라는 것이 해당 관중의 주장이다.
이어 "옆에 있던 다른 팬이 내가 '니하오'라고 외쳤다고 생각했다. 그 여성이 그런 말을 했느냐고 물었을 때, 나는 아니라고 답했다. 나는 그 말이 무슨 뜻인지도 몰랐다"고 억울함을 호소했다.
그러면서 자신은 LAFC 창단 때부터 시즌권을 보유했고, 원정 경기까지 찾아지며 응원하는 팬이라며 자신에게 비난이 쏟아지는 지금의 상황이 유감스럽다고 했다.
그는 또 자신이 어떤 사람인지 말해 줄 수 있다면 글을 남겨달라면서 구단 사무국에도 직접 연락해 답변을 기다리고 있다고 덧붙였다.
한편 LAFC와 MLS는 아직 이에 대한 공식 입장을 내지 않았다.
willowdy@newspim.com