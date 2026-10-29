손태진, '언포게터블 듀엣' 시즌2 MC 발탁…31일 첫 방송

AI 핵심 요약beta
- 손태진이 31일 ‘언포게터블 듀엣’ 시즌2 MC로 나선다
- 치매 환자와 기억하는 이들의 감동 듀엣 무대를 담는다
- 손태진은 차분하고 따뜻한 진행으로 프로그램을 이끈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 손태진이 '언포게터블 듀엣' 시즌2 MC로 나서 따뜻한 공감과 차분한 진행을 선보인다.
손태진은 오는 31일 첫 방송되는 MBN '언포게터블 듀엣' 시즌2의 MC로 낙점돼 시청자들과 만난다.
'언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들의 감동적인 듀엣 무대가 그려지는 리얼리티 뮤직쇼다.
손태진은 '언포게터블 듀엣'의 추석 특집 파일럿 방송에 이어 시즌1의 '메모리 싱어'로 출격해 진정성 있는 무대를 선보이며 깊은 감동을 전한 바 있다. 나아가 시즌2에서는 진행자로서 특유의 차분한 진행으로 프로그램을 이끌며 온기를 더할 것으로 기대된다.
이처럼 손태진은 최근 SBS Life '더 트롯쇼' MC, 채널A '개와 늑대의 시간2' 스페셜 MC로 활약, 라디오부터 음악방송, 예능 등 진행 분야에서 두각을 보이며 '만능 엔터테이너'의 존재감을 공고히 하고 있다.
한편, 손태진이 MC로 출연하는 MBN '언포게터블 듀엣' 시즌2는 31일 밤 9시 20분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com