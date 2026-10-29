코레일, AI 음성 예매 서비스 국제표준 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 코레일은 29일 AI 음성 예매서비스 운영체계 국제인증을 획득했다
- ISO/IEC 42001은 AI의 안전하고 책임 있는 운영 기준을 검증했다
- 코레일은 AI 윤리 강화로 신뢰받는 철도서비스 환경을 조성한다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 인공지능(AI)을 활용한 음성 예매 서비스의 운영·관리체계에 대해 국제표준 인증을 받으며 AI 기반 철도서비스의 신뢰성 확보에 나섰다.
코레일은 AI 경영시스템 국제표준인 'ISO/IEC 42001' 인증을 획득했다고 29일 밝혔다.
이번 인증은 코레일이 운영하는 'AI 기반 음성 예매 서비스'를 대상으로 이뤄졌다. AI 기술을 안전하고 책임 있게 활용하기 위한 관리체계가 국제적으로 요구되는 기준을 충족했다는 평가다.
ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동으로 마련한 표준으로, 기업과 기관이 AI 시스템을 개발하고 운영하는 과정에서 갖춰야 할 관리 요건을 규정하고 있다.
코레일은 인증 획득에 앞서 사내 AI 관련 규정과 운영 지침을 정비하는 등 관리 기반을 강화해 왔다. 지난 7월에는 'AI 윤리 헌장'을 발표하고 전 직원이 실천을 다짐하는 서약에 참여하도록 했다.
직원들의 AI 윤리 의식을 높이기 위한 교육도 병행했다. 이 같은 노력으로 최근 한국지능정보사회진흥원(NIA)으로부터 'AI 윤리 준수기관 확인 마크'도 받았다.
코레일은 이번 국제표준 인증을 계기로 AI 서비스 전반의 관리 수준을 높이고 이용자가 안심하고 사용할 수 있는 철도서비스 환경을 조성한다는 방침이다.
김태승 코레일 사장은 "AI 전환의 목표는 국민이 체감할 수 있는 더 나은 철도서비스를 제공하는 것"이라며 "국민이 이용하는 AI 서비스를 더욱 신뢰할 수 있도록 국제표준에 맞춰 관리체계를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com