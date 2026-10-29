경기도, 버스 총파업 대비 비상수송대책 마련…전세버스 200여대 투입

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 30일 버스 총파업에 대비해 비상수송대책을 마련했다
- 도는 15개 시 주요 거점 160곳에 버스 200여 대를 투입한다
- 비파업 버스·마을버스 증회와 전철·택시 운행도 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비파업 노선·마을버스 출퇴근대 집중 배차
수도권 전철·경전철 증회 및 안내요원·교통경찰 배치
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 30일 경기지역 시내·외 버스 총파업이 현실화될 경우에 대비해 도내 15개 시 주요 거점에 전세·관용버스 200여 대를 긴급 투입하는 등 총력 비상수송대책을 마련했다.
윤태완 경기도 교통국장은 29일 오전 도청에서 브리핑을 열고 이러한 내용을 담은 '경기도 시내·외 버스 파업 대비 비상수송대책'을 발표했다.
경기도는 파업이 강행될 경우 전체 시내·외 버스 1만 631대 중 29개 업체 소속 3798대(35.7%)가 영향권에 들어갈 것으로 추산하고 있다. 대상 지역은 경기 남부 12개 시와 경기 북부 3개 시 등 총 15개 시·군이다.도는 파업에 대비해 29일 오전 9시부터 24시간 비상수송대책본부를 운영하며 비상근무 체계에 들어갔다.
파업이 시작되면 수원역, 기흥역, 대화역 등 15개 시의 주요 전철역과 터미널 등 160곳을 거점으로 지정해 전세·관용버스 200여 대를 순환 운행할 방침이다.
아울러 파업에 참여하지 않는 시내버스 노선과 마을버스 630여 개 노선(2300여 대)은 출퇴근 시간대 집중 배차 및 증회 운행을 실시하며, 택시 2만 7000여 대의 운행도 적극 독려할 계획이다. 출퇴근 시간대 수도권 전철과 경전철 운행 횟수 역시 늘리고 주요 거점에 교통경찰 및 안내요원을 배치해 안전관리를 강화한다.
관련 파업 상황 및 대체 교통수단 정보는 경기도버스정보시스템(GBIS)과 도·시 누리집, 정류장 안내문 등을 통해 도민들에게 지속해서 제공된다.
윤태완 경기도 교통국장은 "노사 간 원만한 합의가 도출되도록 끝까지 중재에 최선을 다하겠다"며 "파업이 현실화되더라도 도민들의 발이 묶이지 않도록 비상수송대책 추진에 만전을 기하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com