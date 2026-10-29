김민재, 포칼컵 교체 명단에 올랐지만 미출전…황희찬 대기심 밀치며 '경고'

AI 핵심 요약beta
- 바이에른 뮌헨은 29일 마그데부르크를 6-1로 꺾었다
- 김민재는 교체 명단에 포함됐지만 출전하지 않았다
- 황희찬은 77분 출전했으나 샬케는 0-2로 져 탈락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=독일 프로축구리그 분데스리가 바이에른 뮌헨에서 뛰고 있는 김민재가 독일축구협회컵(DFB 포칼) 16강전에 결장했다.
바이에른 뮌헨은 29일(이하 한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2026~2027 DFB 포칼 32강전에서 2부 리그 소속의 마그데부르크에 6-1로 이겼다.
전반 10분 터진 마이클 올리세의 선제골로 수월하게 경기를 풀어가는 듯했던 뮌헨은 5분 뒤 마테우시 주코프스키에게 일격을 당해 동점을 허용했다.
하지만 전반 21분 이스마엘 사이바리의 득점으로 다시 앞선 뒤로 점점 리드를 벌리며 승리를 챙겼다.
전반을 2-1로 마친 뒤 후반 5분 올리세의 페널티킥 추가 골을 시작으로 알폰소 데이비스, 너새니얼 브라운, 다비드 산투스 다이베르의 연속골이 터졌다.
올리세는 2골에 사이바라의 결승골을 도우며 팀 승리에 앞장섰다.
이날 경기에 앞서 27일 잉글랜드 선수로는 25년, 뮌헨 소속으로는 45년 만에 발롱도르를 수상한 해리 케인이 동료 선수들로부터 박수를 받으며 입장하는 '가드 오브 아너'가 펼쳐지기도 했다. 케인은 이날 교체 선수 명단에 포함됐지만, 출전하지는 않았다.
한 경기만에 교체 선수에 포함된 김민재도 벤치를 지켰다.
김민재는 지난 22일 아스널(잉글랜드)과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈 경기(2-2 무)에 선발 출전했다가 전반만 소화하고 교체됐다. 당시 독일 현지 매체는 김민재가 사타구니와 무릎 부상 징후가 있어 교체했다고 분석했다.
이후 김민재는 26일 열린 프라이부르크와의 분데스리가 원정경기 출전 선수 명단에서 빠졌다가 이날 마그데부르크전 명단에 이름을 올렸다.
마그데부르크에서 임대선수로 뛰는 공격수 윤도영과 이충현도 이날 명단에서 제외됐다.
한편 샬케 황희찬은 2부 뒤나모 드레스덴과의 원정경기에 선발 출전해 후반 32분까지 77분을 뛰었으나 공격포인트는 기록하지 못했고, 팀도 0-2로 져 탈락했다.
황희찬은 전반 44분 판정에 대한 불만 때문인 듯 대기심을 밀쳤다가 경고를 받기도 했다.
독일 매체 빌트는 이에 대해 "어리석은 행동"이라며 "퇴장당하지 않은 게 다행"이라고 지적했다.
willowdy@newspim.com