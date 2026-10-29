투어스, 신곡 '내 이름을 불러줘' MV 티저 공개…청춘의 벅찬 순간 담았다

AI 핵심 요약beta
- 투어스는 28일 신곡 ‘내 이름을 불러줘’ 뮤직비디오 티저를 공개했다
- 티저는 모든 것을 내던지는 청춘의 순간과 감정을 감각적으로 담아냈다
- 투어스는 30일 추가 티저를 공개하고 2일 오후 6시 신보를 발매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스가 신곡 '내 이름을 불러줘'를 통해 두려움 없이 모든 것을 내던지는 청춘의 벅찬 순간을 그린다.
투어스는 지난 28일 하이브 레이블즈 유튜브 채널 및 팀 공식 SNS에 싱글 2집 '투 어스(TO US)' 타이틀곡 '내 이름을 불러줘' 뮤직비디오 티저를 게재했다.
영상은 "살아있음을 느끼기 위해 모든 것을 걸게 만드는 것은 무엇인가?(What makes you risk it all just to feel alive?)"라는 질문으로 시작된다. 이어 자유롭게 춤을 추거나 하늘을 올려다보고, 서로 끌어안고 기대는 등 청춘 한가운데 선 여섯 멤버의 다채로운 순간이 빠르게 교차한다. 비 오는 창밖을 물끄러미 바라보고, 거친 숨을 몰아쉬던 이들이 세상을 향해 힘껏 달려나가기까지의 감정선이 감각적인 영상미로 펼쳐진다.
투어스 특유의 벅차오르는 사운드 역시 귀를 사로잡는다. 재즈 피아니스트 윤석철의 아름다운 피아노 선율이 점차 고조되는 가운데, 질주감 넘치는 드럼 앤 베이스 리듬이 더해져 후렴구의 감정선을 한층 극적으로 끌어올린다. 영상에는 이를 섬세하고 직관적인 손동작으로 표현한 퍼포먼스 일부가 예고돼 완곡 무대를 향한 기대감을 높인다.
타이틀곡 '내 이름을 불러줘'는 누군가가 있기에 어떤 상황에서도 용기를 낼 수 있다는 감정을 풀어낸 곡으로, 영재, 신유, 도훈이 작사에 참여했다. "내 모두를 걸어 on the stage, on the stage 겁 없이 나를 내던져"라는 가사에는 42(팬덤명)를 위해 무대 위로 온몸을 내던지겠다는 투어스의 진심이 묻어난다.
신보 '투 어스'는 투어스의 솔직한 생각과 감정을 담아 동시대를 살아가는 이들에게 용기와 위로를 전하는 싱글이다. 더 큰 무대로 나아가겠다는 포부로 가득한 '위 업(WE UP)', 42의 믿음에 응답하는 '내 이름을 불러줘', 세상의 무게에 지친 이들에게 따뜻한 위로를 건네는 '헤비(heavy)' 등 총 3곡이 수록됐다.
한편 투어스는 내일(30일) 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 추가 공개해 컴백 열기를 이어간다. 대망의 신보와 '내 이름을 불러줘' 뮤직비디오는 내달 2일 오후 6시 베일을 벗는다.
moonddo00@newspim.com