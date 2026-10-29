AI부터 암표까지…콘진원, 11월 '콘텐츠분쟁조정포럼' 개최

AI 핵심 요약beta
- 문체부·콘진원·조정위가 29일 콘텐츠분쟁포럼 개최를 밝혔다
- 포럼은 6일 AI·플랫폼 시대 분쟁 쟁점을 논의한다
- 전문가들은 저작권·암표 등 대응과 조정 방안을 모색한다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원, 콘텐츠분쟁조정위원회는 오는 11월 6일 서울 과학기술컨벤션센터에서 '2026 콘텐츠분쟁조정포럼'을 온·오프라인으로 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 포럼은 인공지능(AI)과 플랫폼 중심의 유통 환경 변화에 따라 새롭게 나타나는 콘텐츠 분쟁의 주요 쟁점을 살펴보기 위해 마련됐다.
콘텐츠분쟁조정포럼은 산업계·법조계·학계 전문가들과 함께 콘텐츠 사업자와 이용자를 위한 분쟁 예방 및 해결 방안을 모색하는 자리다. 지난 2011년부터 매년 개최되어, 관계자들과 함께 신뢰할 수 있는 거래 환경 조성과 이용자 보호 방안 등을 고민해 왔다.
기조연설에서는 류정혜 AI 미래포럼 공동의장이 'AI와 격변하는 콘텐츠 산업 환경'을 주제로 기술 발전이 콘텐츠 산업에 미치는 영향을 조망한다.
이어지는 주제 발표에서는 서종희 연세대학교 법학전문대학원 교수가 플랫폼 중심의 콘텐츠 유통 구조와 분쟁 양상의 변화를 살펴본다. 강지원 법무법인 태평양 미국 변호사는 인공지능 학습 데이터와 관련한 저작권 분쟁 동향을 발표한다.
문의빈 국민대학교 법과대학 교수는 '암표 분쟁: 이용자 피해와 공정 유통을 위한 대응'을 주제로 관련 분쟁 사례를 살펴보고, 공정한 유통 환경을 위한 대응 방안을 논의한다.
주제 발표에 이어 '변화하는 콘텐츠 분쟁, 조정은 어떻게 달라져야 하는가'를 주제로 종합토론이 진행된다.
종합토론에서는 류 AI 미래포럼 공동의장이 좌장을 맡고, 김형지 김·장 법률사무소 변호사와 이종현 엠피엠지 프로듀서(PD)가 패널로 참여한다.
참석자들은 산업 현장에서 발생하는 콘텐츠 분쟁의 원인과 주요 쟁점을 살펴보고, 현장 경험을 바탕으로 실효성 있는 분쟁 조정 대응 방안을 논의할 예정이다.
김윤지 콘진원장은 "인공지능과 플랫폼을 중심으로 콘텐츠 산업 환경이 빠르게 변화하면서 새로운 유형의 분쟁에 대한 이해와 대응이 중요해지고 있다"라며 "이번 포럼이 산업 현장의 다양한 의견을 바탕으로 콘텐츠 사업자와 이용자 모두를 위한 실효성 있는 분쟁 예방과 조정 방안을 모색하는 계기가 되기를 바란다"라고 밝혔다.
alice09@newspim.com